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La exdiputada nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Cruz, Roxana Reyes, compartió en sus redes sociales imágenes de un encuentro con Patricia Bullrich, actual presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación.

“Gran encuentro con una amiga, Patricia Bullrich”, escribió Reyes junto a las fotografías, en un mensaje en el que dejó expuesta su sintonía política con la dirigente libertaria.

“Coincidimos en la visión de país y en el compromiso inquebrantable de impulsar políticas públicas reales que solucionen los problemas de los argentinos y, por supuesto, de nuestra provincia de Santa Cruz”, expresó la dirigente radical.

“Gran encuentro con una amiga, Patricia Bullrich”, escribió Reyes.

Reyes completó la publicación con una definición que también apunta al escenario político que se avecina: “El camino es con convicción, trabajo y equipo. ¡Vamos por más!”.

El encuentro se produce en un contexto en el que el posicionamiento de la UCR santacruceña vuelve a estar bajo la lupa. Con las próximas elecciones en el horizonte, se multiplican las especulaciones respecto del espacio político en el que se ubicará el radicalismo provincial y, particularmente, cuál será el rol que asumirá Roxana Reyes.

La foto con Bullrich y las definiciones expresadas por la exdiputada nacional abren nuevamente el debate sobre los posibles acercamientos y acuerdos que puedan darse dentro de la oposición santacruceña, en un escenario político que comienza a delinear sus alianzas de cara a la próxima contienda electoral.