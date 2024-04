Este viernes, se desarrolló el Foro Transición Energética e Hidrógeno Verde en Comodoro Rivadavia, organizado por la provincia de Chubut y la PlataformaH2 Argentina.

El Grupo La Opinión Austral, que se encontró en el Hotel Austral para realizar la cobertura más completa del evento, conversó en este marco con la diputada Roxana Reyes.”Es necesario diversificar la matriz productiva del país y Santa Cruz y Chubut van en la misma línea”, aseguró.

Reyes destacó que “así como hablo del turismo, también acompañé en su momento a Gustavo Menna cuando era legislador con su proyecto de hidrógeno verde y lo sigo impulsando ahora”.

Con respecto al marco regulatorio necesario para el despegue de dicha industria, dijo: “Soy miembro de la Comisión de Energía y por eso tengo un gran compromiso con todo lo que tiene que ver con la transformación que le puede dar a la Argentina y mi provincia una fuente muy importante de recursos”.

Insistió en que “tenemos que tener el compromiso público-privado, tenemos que dar un marco legislativo para que vengan los inversores”. De igual manera, hizo hincapié en que las universidades poseen un papel clave, ya que tienen que “trabajar en conjunto con la sociedad para preparar profesionalmente a todos los que puedan desempeñarse en el área”.

En alusión a la Ley de Hidrógeno Verde, Reyes remarcó que “cuando pones un tema en agenda, lo trabajas cotidianamente para convencer a otros parlamentarios que nos acompañen”, y agregó: “Nosotros vamos a impulsar el tratamiento a ver si podemos llegar en algún momento a la sesión”.

En cuanto al encuentro llevado a cabo hoy en la localidad chubutense, subrayó la presencia de legisladores patagónicos de distintos partidos políticos y regiones: “Estamos convencidos de que esa es la agenda que tenemos que instaurar en la Comisión de Energía y en la Cámara de Diputados”. De hecho, afirmó que “escuchar a todos los sectores, como empresarial o gubernamental, es muy importante”.

Ley Bases: “Está expresamente excluida la zona fría”

En otro orden de temas, habló de la renovada “Ley Bases” que se debatirá el 29 de abril en Diputados. “El lunes a las 12 del mediodía estamos convocados para tratarla”, detalló Reyes.

Precisó que “ayer tuvimos un despacho de comisión de la Ley Bases por mayoría, que tuvo algo que para los santacruceños y los patagónicos es muy importante: se exceptuó de los fondos fiduciarios que se iban a modificar o se iban a eliminar, el que sustenta la zona fría, el consumo de gas domiciliario”.

En tal sentido, rescató que “lo pedimos mucho los patagónicos”, al tiempo que añadió: “Fui escuchada entre otros legisladores por el gobierno y está expresamente excluida la zona fría de la Ley Bases”.

Además, se refirió a la reforma laboral que incluye este proyecto impulsado por el Ejecutivo: “Trata de incentivar a que las pymes, a que los pequeños empresarios, den nuevas fuentes de trabajo”, comentó.

Por otro lado, mencionó que dicha normativa “ha previsto una participación público-privado para YCRT. Habrá que conseguir inversores privados”. En este aspecto, opinó que “supongo que el gobernador Claudio Vidal va a modificar su posición, ya que dijo no a la privatización”.

Explicó que no se trata de una “privatización lisa y llana, sino que es estatal mayoritaria. Necesitamos que YCRT no se cierre, que se invierta ahí y que tanta gente que vive en la cuenca y de esta empresa vea que pueda tener la estabilidad y seguridad laboral”.

En relación al paquete fiscal, que se debatirá en la Cámara baja de forma simultánea con la Ley Ómnibus, dijo: “Tenemos un blanqueo porque necesitamos que salgan esos dólares que están en el colchón”. También expresó que “necesitamos que se pueda regularizar a aquella gente que por alguna razón ha quedado atrasada con sus obligaciones fiscales”.

Reyes sostuvo que “sabemos que hay un 65 por ciento de pobreza infantil, y nosotros como argentinos no lo podemos permitir, esos chicos vienen de casas donde los padres no tienen trabajo o que teniéndolo no alcanzan a cubrir la canasta básica”.

A propósito, señaló que “tenemos que hacer todo ese esfuerzo para conseguir ese déficit cero, para conseguir que realmente tengamos un equilibrio fiscal y que además se genere trabajo”.