La empresa Distraigas S.A. avanza en la instalación de la red de gas que beneficiará a las familias del barrio 22 de Septiembre de Río Gallegos, obra que lleva adelante la empresa Chimen Aike. En ese marco, ya está en funcionamiento –desde este martes- la nueva tunelera que permitirá realizar la conexión de manera subterránea debajo de la Ruta Nacional N°3.

Incluso desde el lunes los equipos de Chimen Aike venían realizaron trabajos de verificación de posibles interferencias en las zonas de Circunvalación y Av. Asturias, para asegurar que la tunelera pueda operar sin dañar caños existentes. Sobre este tema habló en LU12 AM 680 el empresario Rubén “Carito” Aranda.

“Esa tunelera de gran porte la adquirimos mes de enero con destino a Rosario donde estamos construyendo un caño de 16 pulgadas y bueno, por distintas razones, demoras y cuestiones de permisos coinciden que la trajimos para Río Gallegos para hacer el cruce en Asturias y la circunvalación”, explicó para comenzar.

Los caños de gas que están siendo colocados en el zanjeo que realiza la empresa. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Consultado sobre cuál era el inconveniente que había motivado los atrasos recientes en las obras, respondió: “Toda gestión genera una polémica, pero en realidad el municipio nos quiso exigir el pago del canon por zanjeo, cosa que en ningún otro lugar nos exigen, como en Puerto Deseado, Ramos Mejía, Córdoba, en Rosario, en ningún lado lo exigen”.

Al respecto, puntualizó: “En este caso nos exigieron en el barrio 22 de Septiembre y Bicentenario que ya lo pagamos para evitar más demoras; además del vandalismo que ocurrió la semana pasada que apareció la máquina rota, apedreada, un caño también, y ayer (por el lunes) encontramos gente robando”.

Luego, Aranda sostuvo que la discusión que le plantearon al municipio tiene que ver con el canon que pretenden cobrarles desde la circunvalación del aeropuerto, hasta la bajada de Chimen Aike en la rotonda frente a la policía. “Eso es Ruta Nacional N° 3 y no corresponde el pago de ningún canon a la municipalidad, porque nosotros pedimos permiso a Vialidad Nacional y pagamos 2.170.000 pesos como concepto de autorización para el zanjeo que está hecho y el caño está instalado; sólo falta el cruce con la tunelera enfrente de la Axion del San Benito”, especificó.

La tunelera llegó el lunes y este martes comenzó a ser operada. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Más adelante, insistió: “Espero que el municipio no insista con el canon en el territorio Vialidad; fue gente de la municipalidad en buenos términos, yo hablé con ellos, y les dije que no correspondía, nos citaron, nos llamaron; tengo un excelente trato con el contador (Diego) Robles (Jefe de Gabinete), con el cual me comunico permanentemente; ellos insisten que sí, nosotros decimos que no y bueno, tendrá una resolución judicial, supongo”.

Entre otras cosas, señaló: “Ya estamos instalando la tubería y esperemos que en los próximos 60 días el caño este transportando gas” ya que “el único sentido que tiene es darle un mejor calidad de vida a los vecinos y hasta el mismo intendente (Pablo Grasso) reclama obra pública; cuando hay obra pública, ponemos trabas”, sostuvo el empresario.