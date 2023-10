En un acto realizado al pie del monumento al expresidente Néstor Kirchner, en el barrio del “Carmen“, la histórica unidad básica “Los Muchachos Peronistas” le rindió homenaje, como hace todos los años desde 2010 en adelante, a quien además fuera gobernador e intendente de Río Gallegos. Allí estuvieron dirigentes como José y Federico Bodlovic, María “Chachi“ Velázquez, Sebastián Puig, Teodoro Camino, Oscar Truco, Pablo Noguera, Alejandra Pinto y Carlos Guardo, entre otros. En ese contexto, La Opinión Austral entrevistó al organizador del evento, el dirigente Rudy Ulloa.

El dirigente Pablo Noguera, uno de los que habló en el acto. FOTOS: FRANCO VELLLIO/LA OPINIÓN AUSTRAL

LOA: Seguro vive esta jornada de manera muy especial, pero también en un momento muy particular del país, ¿qué reflexión puede hacer al respecto?

Rudy Ulloa: Hoy es un día muy emotivo, 13 años, parece que no, pero pasa el tiempo y aquí estamos como lo prometimos en el primer día, recordándolo (a Kirchner) permanentemente y no únicamente los días de su desaparición física, sino todos los días, recordándolo en función del trabajo, las convicciones, la militancia política y territorial; de esa manera creo que es la mejor manera de hacerlo. Y lo del país, ustedes saben que están pasando cosas que no estaban pensadas por nadie, no estaban en ningún menú y creo que la gente reaccionó, el pueblo reaccionó. Cuando empiezan a quitarle los derechos, temas que hubo gente que dejó la vida por algunas reivindicaciones de los trabajadores, ahí reaccionó. Ya no es una cuestión de candidatura, sino de proyecto de país y se pone en juego hasta la soberanía nacional; la gente reaccionó, el peronismo reaccionó porque la derecha desde el odio, muy rabiosa, mostró los dientes y lo bueno es que esta generación está conociendo en piel y hueso qué es lo que quiere la derecha, qué es lo que representa y creo que subestimó al pueblo argentino. El pueblo reaccionó, dijo ‘basta muchachos’, hasta acá llegamos.

Rudy Ulloa entrevistado por La Opinión Austral. De fondo, Carlos Guardo, juez de Paz. FOTOS: FRANCO VELLLIO/LA OPINIÓN AUSTRAL

LOA: ¿Cómo ve el escenario provincial después de la derrota de Unión por la Patria?

RU: Los Muchachos Peronistas somos respetuosos de la voluntad popular; cuando la gente vota, habla Dios para nosotros. Nosotros queremos acompañar la gestión y lo que la gente votó. Ojalá que le vaya bien a Claudio Vidal, porque les va a ir bien a los santacruceños. Y si Pablo Grasso hace las cosas como las viene haciendo, Río Gallegos va a estar más linda, va a estar más ordenada. La gente lo eligió por algo y hay que seguir trabajando, si queremos acompañar y si queremos generar nueva alternativa, hay que trabajar y escuchar más y generar los ámbitos de discusión política también, que es lo que reclamamos nosotros, no tenemos un lugar para ir, de última, a quejarnos. Y a nivel nacional no me queda ninguna duda que el compañero Massa va a ser el presidente un domingo y el lunes, como me decía mi vieja, cuando se vaya la visita, me parece que tenemos muchas cosas que hablar entre nosotros. Pero mientras tanto, está en riesgo el país y ahora hay que ir para adelante y que Sergio Massa sea presidente.

LOA: Cuando escucha que el Kirchnerismo ya está muerto, que ya no existe, ¿qué piensa?

RU: Me causa gracia; el kirchnerismo es el peronismo, le bajan siempre el precio. Acá es el peronismo es el que reaccionó; esta elección no la va a ganar ningún “ismo”. Se puso de pie el peronismo, se puso de pie el país, se puso de pie la gente y creo que llegó ese famoso momento de la hora de los pueblos.