Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Son semanas intensas en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia. Al incremento de cinco a nueve de los vocales (nadie sabe muy bien dónde van a entrar todos) se suman las diferencias internas que ya eran un secreto a voces desde el año pasado, pero que ahora parecen profundizarse. A principios de la semana pasada no pudo realizarse un acuerdo por los enconos entre los vocales. La relación entre Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Fernández no estaría pasando el mejor momento. Sabido es, además, que el vocal Daniel Mariani es otro de los que se maneja con autonomía dentro del tribunal, lo que provoca más tensiones.

A todo esto, empiezan a aparecer los primeros nombres que podrían integrar las ternas enviadas por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Algunos de ellos son conocidos entre los abogados del foro local y otros habría que googlearlos. La semana pasada fue nombrado el juez Eduardo Quelín, magistrado de la ciudad de Las Heras. También la doctora Romina MacNamara, exdirigente de los judiciales provinciales y actualmente en la Defensoría Pública Oficial N° 2 de Río Gallegos. No menor fue el rumor de la aún diputada nacional Roxana Reyes, nombre que surgió luego de la foto que se sacó con el gobernador Claudio Vidal y tras haberse bajado de la candidatura para este 26 de octubre.

Mientras tanto, las jornadas son intensas en el edificio de las calles Presidente Néstor Kirchner y Chacabuco de Río Gallegos. El rechazo a la presentación del amparo de la Asociación de Abogados por la designación del vocal Fernando Basanta dejó más tela para cortar. La situación generó que hasta el Gobierno saliera al cruce de lo que consideran como “el refugio kirchnerista” o el “búnker de kartón“, como llaman despectivamente al TSJ. Como si fuera poco, antes de fin de año se enviarán ternas para cubrir cargos vacantes en juzgados de la provincia, como el último que cubrió al Juzgado de Instrucción de El Calafate, ahora a cargo del Dr. Carlos Alberto Albarracín, quien reemplazó a Carlos Narvarte.

Ruido que recién empieza y promete seguir.