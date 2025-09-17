Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles se concretará una reunión clave en la sede de Vialidad Nacional con la participación del gobernador Claudio Vidal, el presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer, y equipos técnicos. El objetivo será definir el futuro del tramo de la Ruta Nacional N° 3 entre Ramón Santos y Caleta Olivia, en condiciones críticas y sin el mantenimiento adecuado.

La propuesta del gobierno nacional es traspasar a Santa Cruz la responsabilidad de reparar y conservar la traza. Se trata de un corredor federal esencial, no solo para la circulación cotidiana de los santacruceños, sino también para la actividad petrolera, minera y pesquera, además de constituir la principal conexión vial con el norte del país.

Uno de los sectores más comprometidos es el comprendido entre Pan de Azúcar y el límite con Chubut, donde las obras iniciadas por la empresa CPC quedaron inconclusas. Actualmente, el tramo presenta calzada deteriorada, baches profundos y falta total de mantenimiento, con consecuencias directas en accidentes de tránsito, roturas de neumáticos y daños en vehículos que circulan a diario.

Desde la provincia insisten en que se terminen las obras pendientes y se garantice la seguridad de los usuarios. Señalan que la ruta se transformó en un riesgo permanente para la vida de los conductores, a pesar de que debía estar concluida hace años. La paralización, vinculada a casos de corrupción, dejó una obra inconclusa y sin respuestas por parte del actual gobierno nacional.