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El Consejo Provincial de Educación dejará de pagar licencias gremiales con goce de sueldo y afectaciones sin funciones frente a alumnos. Ante esto, el secretario general de Sadop Santa Cruz, Andrés Álvarez, fijó su postura en una entrevista con LU12 AM680 Radio Río Gallegos.

Explicó que cuentan con tres licencias en la provincia y señaló que “no es un capricho del sindicato, es una ley que está justamente para trabajar en la defensa de los derechos de los trabajadores“. Detalló que el beneficio corresponde por ley y que siempre se acordó.

Álvarez aclaró que todavía no recibieron una notificación oficial, pero remarcó que “no me parece que ese sea el camino”.

Impacto en las aulas

Para el dirigente, el objetivo central es “cortar la posibilidad de que dirigentes se dediquen exclusivamente a la defensa de los trabajadores con los derechos ya adquiridos”.

Sostuvo que la liberación de cargos fortalece la labor gremial. Además, rechazó el argumento de la presencia docente en las aulas. Según su análisis, “hay presencia de docentes en las aulas, si vuelve a trabajar el que está licenciado, va a desplazar un docente. Entonces, no es que van a mejorar. Volverá el que estaba y el otro se queda sin trabajo”.

El mecanismo de afectación libera cargos según la cantidad de afiliados. A Sadop le corresponden cinco personas liberadas, pero hoy solo utilizan tres. Aseguró que la dedicación exclusiva es indispensable por los horarios del sector: “Un docente trabaja de 8 de la mañana, a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, ¿en qué momento podés avanzar cuando tenés que presentar un expediente del Ministerio de Trabajo, es imposible”.

Advirtió que la medida interrumpirá el cotidiano escolar, ya que los representantes deberán “sacar licencia gremial que te corresponde por ley para ir a una reunión”. Recordó también que estos derechos se establecieron durante la gestión de Néstor Kirchner para otorgar licencias pagas a los agentes públicos de la provincia. Al respecto, concluyó que para revertir esto “tendrían que cambiar la ley en tal caso y pasar por la Cámara de Diputados”.