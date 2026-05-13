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La secretaria general de APROSA, Andrea Pérez, confirmó en una entrevista con LU12 AM680 el inicio de un plan de lucha que contempla un paro de 72 horas durante los días miércoles, jueves y viernes.

La medida de fuerza de los profesionales de la salud, que incluye a médicos y técnicos, se fundamenta en un reclamo que sostienen desde febrero por la apertura de una paritaria salarial seria. Fue tajante al describir la urgencia del sector: “Ese es el punto más importante para todos, es la apertura de la paritaria salarial específicamente”, dijo.

Deuda

En relación a la posibilidad de que la provincia de Santa Cruz tome deuda para otorgar aumentos, la dirigente marcó una posición de cautela. “Vemos con preocupación que la decisión del gobierno sea endeudarse; esa deuda luego se tendría que hacer cargo la gestión que viene”, advirtió.

La doctora dijo que APROSA no recibió notificaciones formales ni explicaciones sobre cómo se ejecutaría dicho crédito. Según relató, la información que manejan es a través de rumores y publicaciones en medios sobre tres supuestas opciones de endeudamiento. “Nuestra intención en el día de hoy es tratar de comunicarnos con algún legislador para ver si tienen conocimiento de qué es lo que piensa presentar el poder ejecutivo”, adelantó Pérez.

Andrea Pérez, secretaria general de APROSA Santa Cruz.

El deterioro de los ingresos ha generado un fenómeno de desgranamiento en el sistema público santacruceño. Pérez describió que los profesionales más jóvenes, al no poder sostenerse económicamente, deciden abandonar la provincia y regresar a sus lugares de origen.

Por su parte, quienes tienen trayectoria optan por el pluriempleo en el sector privado para compensar salarios que calificó de “magros”. “El 99% decide continuar en el sistema, pero empezaron a trabajar en la parte privada instalando un consultorio, y eso obviamente va en desmedro de la atención”, explicó.

La situación asistencial en los hospitales fue calificada por la secretaria general como “muy complicada”, destacando que hoy servicios esenciales como pediatría, terapias y guardias centrales se sostienen mediante el uso de profesionales itinerantes. A esta precariedad en el recurso humano se suma una crisis crítica de materiales.

Pérez alertó que los insumos médicos son limitados, no hay stock suficiente y los medicamentos prácticamente han desaparecido de las farmacias hospitalarias, obligando al personal a resolver patologías “con lo poco que se tiene”.