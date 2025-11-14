Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación (CPE) puso en marcha el proceso de preinscripciones para el ciclo lectivo 2026 y, según explicó el subsecretario de Planeamiento Educativo, Ariel Tabbia, el sistema inició “de manera ordenada, con buen ritmo y con todas las vacantes garantizadas”.

En diálogo con Radio LU12 AM680, el funcionario aclaró que esta instancia es exclusivamente para reservar la vacante, mientras que la inscripción definitiva se confirmará en diciembre, cuando las familias presenten en las escuelas la documentación obligatoria.

“Lo de ahora es solo una reserva. La inscripción real se cierra en diciembre, cuando la familia entrega el DNI del estudiante, del adulto responsable, la partida de nacimiento y el certificado del nivel anterior”, explicó Tabbia. Subrayó además que el sistema virtual “no pide subir archivos, solo el número de documento”, ya que el CPE trabaja con una base nominal precargada. En caso de estudiantes provenientes de otra provincia, la carga se realiza manualmente.

Tabbia precisó que el proceso combina instancias presenciales, destinadas a localidades pequeñas con un solo establecimiento por nivel, y virtuales, que comenzaron hoy a las 9 para 28 de Noviembre, Río Turbio y Los Antiguos. “Venimos muy bien con el sistema, y las vacantes están correctamente distribuidas”, aseguró en diálogo con “La Decana de la Patagonia”.

Río Gallegos

La semana próxima será clave: el lunes se habilitarán las preinscripciones para nivel inicial y primario en Río Gallegos; el martes para todos los niveles en Pico Truncado; y el miércoles 19, nuevamente Río Gallegos, pero para secundario y técnica. “Igual todo está publicado en la página del Consejo Provincial de Educación, así que la familia puede chequearlo en cualquier momento”, recordó.

Consultado sobre la disponibilidad de lugares, Tabbia fue claro: “Tenemos vacantes para todos los estudiantes. Venimos trabajando hace más de tres meses proyectando matrículas, egresos y repitencias”. Sin embargo, reconoció que algunos establecimientos son muy demandados: “Hay escuelas que agotan sus vacantes en los primeros cinco minutos. Por eso sugerimos tener más de una alternativa en mente”. En esa línea, confirmó que las escuelas técnicas son las que primero completan cupo en casi todas las localidades.

“Vacante asegurada”

También aclaró que no existe prioridad por cercanía, algo que dejó de aplicarse hace más de 15 años. “Hoy cualquier familia puede inscribir en cualquier escuela de su localidad”, señaló. Las únicas prioridades vigentes son para mantener la organización interna de las familias: “Damos prioridad a hermanos de estudiantes que ya estén en esa escuela y a hijos del personal del establecimiento”.

Finalmente, recordó que la preinscripción es únicamente para sala de 4, primer grado y primer año de secundaria y técnica, mientras que los demás años se gestionarán como pases en 2025.

En el cierre de la entrevista, el funcionario del CPE dejó un mensaje a las familias: “Lo importante es que estén tranquilas. Todos los chicos y chicas tienen su vacante asegurada”.