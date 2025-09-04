Santa Cruz adhirió al decreto nacional que reconoce personería jurídica a iglesias no católicas El Gobierno de Santa Cruz, con Claudio Vidal a la cabeza, oficializó la adhesión al Decreto Nacional 486/2025 que reconoce la personería jurídica de las iglesias no católicas. El acto en Río Gallegos reunió a autoridades provinciales y a Cristian Hoff, presidente de ACIERA, en un hecho histórico para la libertad religiosa.

El Gobierno de la provincia de Santa Cruz, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, firmó este jueves 4 de septiembre la adhesión al Decreto Nacional N° 486/2025, que otorga personería jurídica a las iglesias no católicas como entidades religiosas.

El acto se desarrolló en el auditorio de la Iglesia Movimiento Misionero Cristiano de Río Gallegos y contó con la presencia de Christian Hoft, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), junto al pastor Cristian Hoff.

La adhesión provincial al decreto nacional busca reconocer legalmente a todas las comunidades religiosas no católicas, permitiéndoles contar con personería jurídica propia, sin necesidad de constituirse como asociaciones civiles o fundaciones.

En diálogo con La Opinión Austral, Mónica Pereyra, secretaria de Estado de Culto de Santa Cruz, explicó:

“Este decreto le permite a todas las entidades religiosas no católicas contar con la personería jurídica como tales. El objetivo es visibilizar el trabajo de las comunidades de fe y su aporte en un contexto social complejo”.

Pereyra destacó que las iglesias cumplen un rol social fundamental en problemáticas como adicciones, violencia de género, violencia intrafamiliar y prevención del suicidio, acompañando a las familias santacruceñas en momentos de crisis.

La Secretaría de Culto, creada en 2024, busca consolidar el vínculo entre el Estado y las diferentes expresiones religiosas. “Nuestro propósito es darle al ciudadano la oportunidad de conocer las actividades de acuerdo a su fe y poner en relieve el trabajo comunitario que ya vienen desarrollando”, agregó Pereyra.

La presencia de referentes nacionales

El acto contó con la participación de Cristian Hoff, referente clave en la elaboración del decreto a nivel nacional y actual presidente de ACIERA. “El pastor Hoff fue convocado para dialogar con las distintas entidades religiosas y explicar los beneficios de esta medida, que representa un logro histórico para las iglesias no católicas”, concluyó Pereyra.

Con esta adhesión, Santa Cruz se convierte en una de las primeras provincias en formalizar el reconocimiento legal a las iglesias evangélicas y demás comunidades religiosas no católicas, fortaleciendo la diversidad y el pluralismo de culto en la región.