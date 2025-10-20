Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz dio este lunes un paso decisivo en su política de reactivación productiva. En un acto encabezado por el gobernador Claudio Vidal, acompañado por el titular de FOMICRUZ, Oscar Vera, se concretó la apertura de sobres con las ofertas para operar las diez áreas petroleras maduras que YPF devolvió recientemente al Estado santacruceño. La medida marca el inicio de una nueva etapa en la administración de los recursos hidrocarburíferos provinciales, con la mirada puesta en la generación de empleo y en la recuperación de la actividad energética.

Tras el acto, el ministro de Trabajo de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, dialogó con La Opinión Austral y expresó su optimismo frente al proceso: “Entiendo que se trata de una UTE, una unión transitoria de varias empresas. Estamos esperanzados en que esto pueda evaluarse rápidamente y, si está todo en orden, comenzar cuanto antes. Esto tiene que ver con recuperar producción, recuperar empleo y, en definitiva, recuperar recursos para Santa Cruz”.

Verbes destacó que el plan forma parte de una estrategia integral impulsada por la gestión de Vidal para diversificar la economía provincial. “No solo estamos enfocados en los hidrocarburos, también venimos trabajando fuertemente en minería, pesca y otras actividades productivas que pueden aportar desarrollo genuino a la provincia”.

El ministro también se refirió a la situación de los trabajadores vinculados a las áreas cedidas por YPF. Explicó que desde el Ministerio se trabaja en capacitaciones y programas de acompañamiento para los operarios que habían firmado acuerdos de retiro o de compensación con la petrolera nacional. “Ya estamos con los tiempos justos -indicó-, pero con la reactivación de estas áreas, más la puesta en marcha de las represas y el impulso a la pesca en zonas como Puerto Deseado y Caleta Olivia, creemos que se viene un futuro cercano muy importante. Lo esencial es que todo el empleo que se genere fortalezca el empleo local”.

El funcionario insistió en la necesidad de articular esfuerzos con el sector privado para garantizar la sustentabilidad de las nuevas inversiones. “Sabemos que estos procesos generan discusiones, pero son debates sanos -eñaló-. Las empresas quieren producir y obtener ganancias; nosotros queremos que la gente esté mejor, con empleo genuino y buenos salarios. Lo fundamental es que ambas partes entendamos que perseguimos el mismo objetivo: el desarrollo provincial”.

En relación con los plazos, Verbes explicó que el proceso de adjudicación cuenta con instancias administrativas y tareas de relanzamiento que deben completarse antes de iniciar las operaciones. “Una vez que todo esté firmado, entendemos que antes de fin de año podría haber movimiento en las áreas. Lo mismo esperamos con las represas, que ya están próximas a reactivarse. Hay indicios de avance, incluso en proyectos como Palermo, y mejoras en la actividad pesquera, que venía muy complicada”.