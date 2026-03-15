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El Gobierno de Santa Cruz trabaja activamente ante la zafra del calamar -con gran actividad- y la proximidad de la zafra del langostino para robustecer la actividad en los puertos. Así, la ministra de Producción, Comercio e Industria Nadia Ricci mantuvo una serie de encuentros con autoridades de Puerto Deseado para analizar el desarroloo de este sector productivo.

Uno de los desafíos que enfrenta la provincia es el comportamiento biológico del recurso, que en ocasiones lleva a que las empresas opten por descargar en otros puertos donde el langostino se encuentra más cercano.

Objetivos

Ante esta situación, el Gobierno provincial busca defender el recurso pesquero y fortalecer la actividad en el puerto santacruceño.

“Estamos trabajando para posicionar y para preparar a nuestros puertos para que no tengan parates, pero particularmente en la pesca en Puerto Deseado anticipándonos a la temporada del langostino”, destacó Ricci.

El langostino argentino es un producto premium.

En ese marco, representantes de Puerto Deseado participarán de la próxima reunión del Consejo Federal Pesquero junto al secretario de Pesca provincial, Sergio Climenco, con el objetivo de plantear la situación del sector y promover medidas que beneficien a la provincia.

La ministra también confirmó que próximamente comenzará la obra del sitio tres en el puerto de Puerto Deseado, una infraestructura clave para fortalecer la actividad marítima.

Buen desempeño del calamar

En cuanto al balance de la actividad pesquera, Ricci destacó que la temporada de calamar registró resultados positivos, superando en más del 60% los niveles de captura respecto del año anterior.

Esto generó un impacto favorable para la economía local, especialmente en las comunidades vinculadas a la actividad portuaria.

Además, indicó que se analiza el desarrollo de nuevos recursos pesqueros, como la pesca de sardina, una posibilidad que, según estudios del INIDEP, podría representar una nueva oportunidad productiva para la provincia.