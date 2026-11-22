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Entre la inmensidad de la Patagonia y el esfuerzo de generaciones que eligieron esta tierra para construir su futuro, Santa Cruz fue forjando una identidad propia. En ese recorrido, hubo una fecha que marcó un punto de inflexión y abrió las puertas a una nueva etapa para los santacruceños. Este domingo 22 de noviembre se cumplen 70 años de aquel acontecimiento que cambió su destino institucional: el reconocimiento oficial de su condición de provincia y el inicio del camino hacia la autonomía.

La provincialización de Santa Cruz se concretó mediante el Decreto-Ley N.º 21.178, firmado el 22 de noviembre de 1956 durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu. La normativa modificó la Ley N.º 14.408, que había dispuesto la provincialización de los territorios nacionales en 1955, y dejó sin efecto la creación de la denominada Provincia de Patagonia, estableciendo a Santa Cruz como una provincia independiente y a Río Gallegos como su capital provisional.

La fecha representa el inicio de una transformación institucional que permitió dejar atrás décadas de administración directa del Gobierno nacional y avanzar hacia un sistema de gobierno propio, con autoridades elegidas y una organización política autónoma.

De territorio nacional a provincia

Los antecedentes de este proceso se remontan al 16 de octubre de 1884, cuando la Ley N.º 1.532, conocida como de Organización de los Territorios Nacionales, estableció la división administrativa de la Patagonia y creó, entre otras jurisdicciones, el Territorio Nacional de Santa Cruz.

Durante décadas, Santa Cruz permaneció bajo la órbita del Estado nacional. En 1944, mediante el Decreto N.º 13.941, una parte de su territorio fue separada para conformar la Zona Militar de Comodoro Rivadavia, en el marco de una reorganización vinculada con cuestiones geopolíticas y estratégicas.

Mediante decreto-ley N° 21178 del 22 de noviembre de 1956, se modificó la ley N° 14408, anulándose la Provincia de Patagonia y creándose la Provincia de Santa Cruz. En el mapa, cómo se consideraba hasta esa fecha a la región.

El proceso de provincialización tomó impulso el 28 de junio de 1955, cuando se sancionó la Ley N.º 14.408, que dispuso transformar los territorios nacionales en provincias. La norma contempló la creación de una jurisdicción que comprendía Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de la restitución de territorios que habían sido separados anteriormente.

Posteriormente, el Decreto N.º 11.429, del 20 de julio de 1955, estableció que esa nueva jurisdicción se denominaría Provincia de Patagonia. Sin embargo, el proyecto no llegó a consolidarse y fue modificado al año siguiente con la creación formal de la provincia de Santa Cruz.

La Constitución y el comienzo de una nueva etapa

El paso decisivo para completar la organización institucional llegó el 28 de noviembre de 1957, cuando una Convención Constituyente sancionó la primera Constitución Provincial. La norma estableció las bases de la organización política, jurídica y administrativa de Santa Cruz, dentro del sistema federal argentino.

El nuevo orden institucional comenzó a funcionar el 1.º de mayo de 1958, con la asunción de Mario Cástulo Paradelo como primer gobernador constitucional de la provincia. Su elección se produjo en un contexto político atravesado por proscripciones y restricciones a la participación de distintas fuerzas políticas.

Momento de la jura de Mario Cástulo Paradelo como primer Gobernador de Santa Cruz, el 1° de mayo de1958. (Foto: Familia Paradelo, Mi Río Gallegos).

De esta manera, Santa Cruz inició una etapa en la que pudo contar con sus propias autoridades y avanzar en el ejercicio de las atribuciones que corresponden a las provincias argentinas.

La Constitución provincial tuvo posteriores reformas, en 1994 y 1998, como parte de las modificaciones que acompañaron la evolución institucional de la jurisdicción.

A siete décadas del decreto que estableció su provincialización, el 22 de noviembre de 1956 permanece como una fecha central en la historia santacruceña. Aquel reconocimiento jurídico abrió el camino para consolidar una identidad política propia y sentó las bases de la autonomía que hoy forma parte de la organización institucional de Santa Cruz.