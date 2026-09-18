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El Gobierno de Santa Cruz, desde la Secretaría de Estado de Políticas para la Igualdad e Integración, dependiente de la Cartera Social, y la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Gobierno, lleva adelante tareas de gestión, articuladas para dar cumplimiento a la ley en el tema de intervenciones ante situaciones de trata.

Este jueves, el subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rubén Fernández, mantuvo una reunión de trabajo con la subsecretaria de Asuntos Registrales, Carla Bahamonde, con el objetivo de continuar con el trabajo sobre elaboración y articulación de protocolos de intervención ante situaciones de trata de personas, particularmente en lo referido al acceso a la documentación de identidad.

Durante el encuentro se abordó la necesidad de establecer mecanismos de actuación ágiles y eficaces, que permitan garantizar la documentación de las personas que atraviesan situaciones de trata. En este sentido, el derecho a la identidad constituye un aspecto fundamental para el acceso a otros derechos, y para el acompañamiento integral de quienes se encuentran en contextos de vulnerabilidad.

La subsecretaria de Asuntos Registrales, Carla Bahamonde, y el subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rubén Fernández, durante la reunión de trabajo.

Acompañaron al subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos la directora Provincial de Lucha contra la Trata, Yaritza Moll, y el director Provincial de Políticas para la Diversidad Sexual, Pablo Paris.

El subsecretario Fernández destacó que esta instancia forma parte de un proceso de trabajo sostenido entre las áreas involucradas.

“Esta es la cuarta reunión que venimos gestionando y seguimos trabajando en la implementación de este protocolo, para situaciones de trata, sobre todo en lo que hace referencia al acceso a la documentación, que es esencial porque hace al derecho a la identidad de la persona”, expresó Fernández.

Asimismo, señaló que se prevé profundizar las acciones de prevención y concientización, incluyendo un trabajo conjunto en espacios educativos, con especial atención a adolescentes e infancias en situación de vulnerabilidad.

En este marco, el funcionario remarcó la importancia de generar políticas claras frente a las nuevas modalidades de vinculación y captación que pueden darse a través de las redes sociales, fortaleciendo las herramientas de prevención y protección de derechos, como parte de las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, desde la cartera social el ministro Sebastián Georgion, y desde la cartera de Gobierno, la ministra Belén Elmiger.