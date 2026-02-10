Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, informó que durante el mes de enero de 2026 se distribuyeron $25.139.617.738,29 en concepto de coparticipación provincial a municipios y comisiones de fomento, en el marco del régimen vigente de distribución de recursos.

De acuerdo al detalle oficial, Río Gallegos fue el distrito que recibió el mayor volumen de fondos, con $7.262.835.564,59, lo que representa una porción significativa del total distribuido. En segundo lugar se ubicó Caleta Olivia, con $3.592.451.374,80, seguida por Las Heras, que percibió $1.865.359.636,18.

El detalle de todas las transferencias de coparticipación de la Provincia a municipios y comisiones de fomento. FOTO: MINISTERIO DE ECONOMÍA

El informe también refleja transferencias relevantes para otras localidades con fuerte peso poblacional o estratégico dentro del esquema productivo y turístico provincial. El Calafate recibió $1.749.717.394,58, mientras que Pico Truncado accedió a $1.661.728.732,50. Puerto Deseado percibió $1.375.137.090,28 y San Julián $1.108.657.142,26, consolidándose entre los municipios con mayores asignaciones.

La coparticipación provincial constituye una herramienta clave para sostener el funcionamiento de los municipios, afrontar gastos corrientes, salarios, servicios básicos y, en muchos casos, ejecutar obras de menor escala. En un contexto económico complejo y atravesado por la inflación, estos fondos resultan determinantes para la planificación financiera de las administraciones locales.

Desde la cartera económica provincial se indicó que los montos corresponden al acumulado del mes de enero de 2026 y que la próxima actualización del esquema está prevista para el 10 de marzo.

Distribución localidad por localidad

Según el detalle publicado por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, los montos transferidos durante enero fueron los siguientes:

Río Gallegos recibió $7.262.835.564,59; Caleta Olivia $3.592.451.374,80; Las Heras $1.865.359.636,18; El Calafate $1.749.717.394,58; Pico Truncado $1.661.728.732,50; Puerto Deseado $1.375.137.090,28; San Julián $1.108.657.142,26; Río Turbio $1.058.377.906,78; 28 de Noviembre $922.623.971,00; Comandante Luis Piedra Buena $910.054.162,13; Perito Moreno $817.037.576,49; Puerto Santa Cruz $668.713.831,84; Gobernador Gregores $666.199.870,06; Los Antiguos $620.948.558,14; El Chaltén $452.513.119,29; Comisión de Fomento Jaramillo $153.351.668,20; Comisión de Fomento Tres Lagos $128.212.050,47; Cañadón Seco $57.821.120,80; Comisión de Fomento Lago Posadas $42.737.350,16; y Comisión de Fomento Koluel Kaike $25.139.617,74.

El total general distribuido en toda la provincia ascendió a $25.139.617.738,29.