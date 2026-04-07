La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunció que llevará adelante un paro por 48 horas para el miércoles 8 y jueves 9 de abril. La huelga va en consonancia a la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) que el día anterior había dado a conocer idéntico plan de lucha.

Las entidades sindicales docentes demandan al Consejo Provincial de Educación al pronto llamado a negociación colectiva para debatir salarios.

A través de una nota formal dirigida al ministro de Trabajo de Santa Cruz, Juan Mata, la Regional XVI fundamentó la huelga en la falta de convocatoria a la paritaria salarial y rechazó la suspensión de las reuniones de la Subcomisión Laboral. Según detalló el sindicato, existe “incumplimiento de acuerdos previos y falta de garantías sobre el resguardo laboral para cargos y horas cátedra durante el presente ciclo lectivo”.

La decisión de los técnicos se alinea con lo resuelto por la ADOSAC, que ya había ratificado la huelga bajo la consigna “paritaria ya” y el rechazo al proyecto de emergencia económica. A pesar de que el Consejo Provincial de Educación manifestó que se sostiene la preservación del empleo docente con la extensión de resguardos hasta el 30 de abril, la medida no logró desactivar el conflicto que paralizará las aulas durante las próximas 48 horas.