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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunció que llevará adelante un paro por 48 horas para el miércoles 8 y jueves 9 de abril. La huelga va en consonancia a la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) que el día anterior había dado a conocer idéntico plan de lucha.
Las entidades sindicales docentes demandan al Consejo Provincial de Educación al pronto llamado a negociación colectiva para debatir salarios.
A través de una nota formal dirigida al ministro de Trabajo de Santa Cruz, Juan Mata, la Regional XVI fundamentó la huelga en la falta de convocatoria a la paritaria salarial y rechazó la suspensión de las reuniones de la Subcomisión Laboral. Según detalló el sindicato, existe “incumplimiento de acuerdos previos y falta de garantías sobre el resguardo laboral para cargos y horas cátedra durante el presente ciclo lectivo”.
La decisión de los técnicos se alinea con lo resuelto por la ADOSAC, que ya había ratificado la huelga bajo la consigna “paritaria ya” y el rechazo al proyecto de emergencia económica. A pesar de que el Consejo Provincial de Educación manifestó que se sostiene la preservación del empleo docente con la extensión de resguardos hasta el 30 de abril, la medida no logró desactivar el conflicto que paralizará las aulas durante las próximas 48 horas.
ADOSAC
Por su parte, ADOSAC resolvió un paro provincial de 48 horas para el miércoles 8 y jueves 9 de abril, también en reclamo de la apertura inmediata de paritarias y una recomposición salarial.
La decisión fue tomada en el Congreso Provincial del gremio y comunicada oficialmente a través de sus canales institucionales, donde se remarcó la consigna central: “Paritaria ya”. La medida alcanzará a todos los niveles educativos y tendrá impacto directo en el normal dictado de clases en toda la provincia.
Desde ADOSAC señalaron días atrás que la falta de convocatoria a la mesa salarial por parte del Gobierno provincial mantiene en tensión al sector, que viene sosteniendo un plan de lucha desde el inicio del ciclo lectivo 2026. En ese marco, el sindicato también reiteró otros reclamos, como la defensa de los puestos laborales bajo la consigna “Ningún docente sin trabajo”.
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