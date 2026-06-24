Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Sergio Klimenko, detalló la postura que la provincia mantiene ante el Consejo Federal Pesquero con vistas a la próxima cuotificación del recurso en aguas nacionales. El funcionario fundamentó el pedido en el esfuerzo biológico que realiza la jurisdicción y la necesidad de reactivar el empleo en tierra.

“Nosotros hace desde el 2018 que mantenemos la veda del Golfo para la pesca de langostino. Consideramos esto, ya que genera un derrame importantísimo en aguas nacionales para que pueda este bichito caminar y ser pescado por toda la flota tangonera, tanto congeladores como fresqueros”, explicó en una entrevista con LU12 AM680.

Frente a este escenario, Provincia formalizó un reclamo concreto para elevar significativamente los márgenes actuales. “Planteamos unas 50.000 toneladas de compensación por mantener el Golfo cerrado. Hasta ahora teníamos una compensación mínima de 4.500 toneladas“, contrastar el secretario.

Santa Cruz reclamará un reconocimiento por la veda en el Golfo San Jorge.

Equilibrio y procesamiento en puertos locales

Remarcó que las pretensiones santacruceñas apuntan a recuperar el volumen de actividad perdido tras el cierre del caladero compartido. “Creemos que tiene que haber acá un equilibrio biológico y económico. El esfuerzo que realizamos tiene que estar también retribuido de alguna manera con las descargas y el procesamiento de nuestros puertos“, afirmó.

Según los informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el punto de equilibrio en el caladero argentino se ubica en las 220.000 toneladas, una cifra que ahora debe ser distribuida entre las provincias, las cámaras empresariales y los gremios que integran la mesa de discusión.

“Consideramos que ese es un número justo que deberíamos tener para un resarcimiento al esfuerzo que durante tantos años venimos haciendo“, señaló Klimenko, quien además estimó que el plazo de la cuotificación debería extenderse por 15 años, en sintonía con el esquema aplicado a la merluza hubbsi.

Los primeros desembarcos de langostino en aguas santacruceñas.

Bloque regional y alternativas

Las negociaciones se encuentran en instancias preliminares, por lo que el nuevo esquema no impactará en la zafra actual, sino que se proyecta para la temporada del año que viene. En este proceso, Santa Cruz articula una agenda común con el resto de las jurisdicciones del sur del país.

“En el Consejo Federal Pesquero trabajamos como un grupo patagónico, donde también están Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego. Con Chubut puntualmente estamos trabajando en un nuevo convenio del Golfo para darle cierta actualidad, tener una mirada más regional que local y permitir trasladar materia prima dentro del mismo grupo empresario de una provincia a la otra sin perder la trazabilidad”, adelantó.

Finalmente, Klimenko advirtió que la provincia cuenta con otras líneas de acción en caso de que las negociaciones no prosperen en el seno del Consejo. “Si no, iremos por otros caminos como la federalización de las descargas en puertos patagónicos. Tenemos otras herramientas también para ir trabajando, no solo con el langostino, sino también para la merluza, la centolla y la merluza negra en Puerto Deseado”, concluyó.