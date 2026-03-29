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El Gobierno de Santa Cruz avanza en el fortalecimiento del sistema sanitario con el lanzamiento de dos instancias de capacitación en traslado aeromédico, destinadas a profesionales del Ministerio de Salud y Ambiente.
La propuesta es impulsada por la gestión del gobernador Claudio Vidal, a través de un trabajo articulado entre la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Soledad Boggio, y el Ministerio de Salud y Ambiente, encabezado por Lorena Ross. Las capacitaciones serán dictadas por el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE).
El objetivo es fortalecer las capacidades del sistema de salud ante situaciones de emergencia, garantizando protocolos adecuados y una respuesta eficiente en traslados sanitarios de alta complejidad.
En este marco, se desarrollarán dos propuestas formativas: un curso de traslado aéreo sanitario para médicos, con una duración de ocho meses, y otro de evacuación aeromédica para enfermeros, que se extenderá por tres meses.
Desde el Ejecutivo Provincial destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer la formación del recurso humano y consolidar una salud pública de calidad en todo el territorio.
Inscripción y requisitos
Las capacitaciones se dictarán bajo modalidad a distancia y están dirigidas exclusivamente a personal del sistema público de salud con matrícula profesional.
Las inscripciones se realizan a través del Campus Virtual Santa Cruz (campus.santacruz.gob.ar), con plazo hasta el 8 de abril para médicos y hasta el 10 de junio para enfermeros.
Asimismo, se valorará el compromiso, la disponibilidad y la vocación para desempeñarse en el ámbito aeromédico, en el marco de una política que promueve estándares de excelencia en la atención sanitaria.
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