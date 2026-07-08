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La salud de Miguel Del Plá genera preocupación en el ámbito político y sindical de Santa Cruz. El histórico dirigente del Partido Obrero y referente de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) fue internado tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, según confirmaron fuentes vinculadas al gremio docente.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, el episodio se produjo mientras Del Plá participaba de una reunión paritaria. En ese contexto comenzó a sentirse mal y presentó una serie de síntomas que encendieron las alarmas entre quienes se encontraban con él.

Según información que trascendió en las últimas horas, el dirigente sufrió un fuerte mareo, cayó al suelo y tuvo dificultades para hablar debido a un endurecimiento de la lengua, señales que posteriormente fueron asociadas a un cuadro de ACV isquémico.

Tras la descompensación, fue trasladado al Hospital Regional Río Gallegos para recibir atención médica. En una primera evaluación le habrían indicado que se encontraba estable, por lo que regresó a su domicilio. Sin embargo, horas más tarde volvió a sentirse mal y debió regresar al centro de salud.

Fue entonces cuando quedó internado para una evaluación más profunda y seguimiento permanente. Actualmente permanece en la unidad de terapia intensiva, aunque se encuentra consciente, según la información conocida hasta el momento.

Por ahora, no se difundió un parte médico oficial con detalles sobre su evolución clínica ni sobre los estudios realizados.

Del Plá es una de las figuras más reconocidas de la izquierda santacruceña y del sindicalismo docente provincial. Con una extensa trayectoria en el Partido Obrero y una activa participación en ADOSAC, ha sido protagonista de numerosas discusiones paritarias, reclamos salariales y debates vinculados a la educación pública en Santa Cruz.

Se espera que en las próximas horas haya mayores precisiones sobre su evolución. Ampliaremos.