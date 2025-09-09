Santa Cruz presentó la licitación de diez áreas hidrocarburíferas estratégicas en la Expo AOG 2025 Santa Cruz presentó en la Expo AOG 2025 la licitación de diez áreas estratégicas de explotación y transporte de hidrocarburos en la Cuenca del Golfo San Jorge. La iniciativa busca atraer inversiones, impulsar el empleo local y fortalecer la producción energética, mientras se promueve la exploración no convencional en Palermo Aike.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería y FOMICRUZ S.E., presentó en la Expo AOG 2025 la licitación de diez áreas hidrocarburíferas estratégicas ubicadas en la Cuenca del Golfo San Jorge, con el objetivo de atraer inversiones, potenciar la producción, generar empleo local y fortalecer el desarrollo energético provincial.

La convocatoria comprende la cesión en bloque de las siguientes áreas: Los Perales – Las Mesetas, Barranca Yankowsky, Los Monos, Cañadón de la Escondida – Las Heras, Cañadón León – Meseta Espinosa, Cañadón Vasco, Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte, Cañadón Yatel, Pico Truncado – El Cordón y El Guadal – Lomas del Cuy, que en conjunto registran una producción aproximada de 5.000 m³/día.

El proceso de licitación está siendo liderado por FOMICRUZ, que asumió la titularidad de estas áreas tras la salida de YPF. Las compañías adjudicatarias deberán presentar planes de inversión concretos, garantizar la contratación de mano de obra local y cumplir con estrictos estándares ambientales.

Programa de Saneamiento Ambiental y nuevos equipos de perforación

Dentro del marco de la licitación, se implementará un Programa de Saneamiento Ambiental, a cargo de YPF y supervisado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), para el tratamiento de pasivos ambientales. Además, se licitarán cuatro equipos adicionales que trabajarán durante cinco años en el sellado de perforaciones inactivas.

El cronograma oficial indica que la venta de pliegos comenzó el 1° de septiembre, mientras que la apertura del Sobre A (antecedentes de las empresas) será el 20 de octubre, estimándose que la adjudicación definitiva de las áreas se concrete a fines de noviembre.

Exploración no convencional en la Cuenca Austral

En paralelo, YPF anunció la perforación de tres nuevos pozos exploratorios no convencionales en Palermo Aike, sobre los permisos El Campamento Este y La Azucena, con una inversión aproximada de 200 millones de dólares. Los trabajos incluyen perforación horizontal, terminación y ensayos de producción hasta octubre de 2026, consolidando a Santa Cruz como una de las provincias con mayor potencial en hidrocarburos no convencionales.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, destacó que “la Expo AOG es el espacio ideal para mostrar al mundo que Santa Cruz abre un nuevo capítulo en su historia energética. Queremos atraer operadoras con compromiso en inversión, empleo local y respeto ambiental”.

Con esta estrategia, Santa Cruz combina la licitación de áreas convencionales con el impulso a la exploración no convencional, reforzando su posicionamiento como destino estratégico para la inversión hidrocarburífera en Argentina.