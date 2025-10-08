Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, confirmó, en diálogo con LU12 AM680 de Río Gallegos, que la empresa de la provincia ha finalizado el proceso judicial y ha concretado la adquisición del obrador y predio que pertenecía a Austral Construcciones. El predio, ubicado en la Autovía 3, a la altura del Aeropuerto de Río Gallegos, en la zona de la circunvalación, era el obrador central de la ex-empresa. Sívori explicó que el proceso de oferta fue aceptado por el tribunal en el día de ayer, por lo que la provincia, a través de su empresa, es “poseedora ya de ese predio”.

El funcionario destacó que la compra no fue una decisión arbitraria, sino que se hizo sobre la base de un “planeamiento serio” realizado hace bastante tiempo. Santa Cruz Puede tenía una necesidad de una locación con balcón, oficina, y plaza de maniobras para poner en marcha “distintos negocios que hoy o los tenemos atomizados o están en proceso”. El destino del predio será la centralización de todas las unidades de negocio de la empresa. Sívori adelantó que están visualizando el lugar para instalar una “fábrica de fraccionamiento de alimentos”, un “laboratorio”, y la sede de la empresa, que hoy no tienen. En un sentido más amplio, el presidente consideró “muy importante para para todos nosotros los que vivimos en la provincia recuperar un predio para la producción”, señalando la satisfacción de no seguir viendo “ese espectáculo de decadencia” que ofrecía el lugar históricamente.

Respecto al costo, Sívori admitió que el precio fue “muy beneficioso” para la empresa, en función del valor de mercado. Indicó que tuvieron “la alegría, la suerte, el trabajo, la la la inteligencia” de concretar una oferta favorable en el remate judicial. El precio pagado es público y figura en el expediente, siendo un “costo o beneficio” que atiende a la necesidad planificada.

En cuanto a los pasos que restan, Sívori indicó que los tiempos son judiciales y que, aunque no los maneja, espera que la finalización del proceso no tome “más de 30 días”. Los hitos pendientes son la toma de posesión que les entregará el juzgado, la puesta en valor del lugar, y la posterior escrituración.

El presidente de Santa Cruz Puede aprovechó para dar contexto sobre el rápido crecimiento de la empresa, recordando que la constitución formal como Sociedad Anónima fue el 5 de marzo de este año. A pesar de su corta trayectoria, la empresa ya maneja “tres o cuatro negocios en ejecución” y cerca de “12 proyectos todavía dando vuelta” en la cabeza de los gerentes, generando 63 personas en trabajo directo. Sívori enfatizó que la empresa tiene una estructura gerencial mínima de solo siete personas, lo que demuestra que avanzan “en función de lo que avanzan los negocios”. Un punto crucial, subrayó, es que Santa Cruz Puede le sale “cero pesos” a la provincia, ya que no recibe presupuesto del Estado para su operación, sino que se financia con su acción y con los negocios que ejecuta, como la gestión de ingreso y cobro de entradas en el Parque Los Glaciares.