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En un comunicado del Gobierno de Santa Cruz, Santa Cruz Puede (S.A.U.) manifestó su repudio al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, apuntando que “la decisión de la Municipalidad de Río Gallegos de avanzar con la clausura de Santa Cruz Puede y del Mercado Concentrador Patagónico representa un nuevo episodio de una persecución política que pone en riesgo un proyecto creado para generar empleo, fortalecer a los productores santacruceños y ofrecer alimentos a precios más accesibles para los vecinos”.

En declaraciones citadas de Javier Veliz, Gerente de Santa Cruz Puede S.A.U., la empresa apuntó que “no vamos a permitir que el odio político de Pablo Grasso y la persecución contra Santa Cruz Puede S.A.U. detengan la generación de trabajo. Nuestro compromiso está con los trabajadores, los productores y cada santacruceño que apuesta por una provincia que produzca, crezca y genere oportunidades”.

“Resulta llamativo que en el predio donde hoy funciona el Mercado Concentrador Patagónico, funcionó Austral Construcciones habilitado de manera irregular, porque figuraba como un predio baldio y que recién ahora, cuando fue recuperado por el Gobierno Provincial y transformado en un espacio de desarrollo, aparezcan inspecciones, sanciones y amenazas de clausura”, agregó el funcionario.

En ese sentido, recordó que “para recuperar ese lugar, Santa Cruz Puede S.A.U. realizó una inversión superior a los 110 millones de pesos y asumió un compromiso de pago de 12 millones de pesos mensuales durante diez meses para poner en orden y en regla toda la documentación del predio”, destacando que “esa inversión permitió poner nuevamente en marcha un espacio que hoy genera trabajo, movimiento económico y oportunidades para los productores de toda la provincia”.

“También sorprende -se añade en el comunicado oficial- que mientras se despliega todo el poder de control sobre este proyecto, existan deudas millonarias con el Municipio que se arrastran desde hace años sin que se conozcan medidas de la misma magnitud para recuperar esos recursos”.

“No es la primera vez que intentan obstaculizar nuestro trabajo. Meses atrás se incautó mercadería de Santa Cruz Puede por presuntas infracciones y, sin embargo, esos mismos productos hoy se comercializan en distintos puntos del país, demostrando la calidad y el potencial de la producción santacruceña”, manifestó Veliz.

“El Mercado Concentrador Patagónico nació para fortalecer a los productores locales, reducir intermediarios y acercar alimentos de calidad a mejores precios. Ese objetivo no será detenido por decisiones que solo perjudican a quienes trabajan e invierten en el crecimiento de Santa Cruz”, enfatizó.

Y cerró resaltando: “Basta. La persecución política tiene un límite. No vamos a permitir que se utilicen las herramientas del Estado para intentar frenar un proyecto que genera trabajo y oportunidades para los santacruceños. Vamos a defender a Santa Cruz Puede, a sus trabajadores y a nuestros productores con toda la firmeza que esta situación exige“.