El Ministerio de la Producción de Santa Cruz desarrolló en Río Gallegos una nueva mesa de trabajo en la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC) con la participación de la ministra Nadia Ricci y el coordinador general Walter Uribe, junto a los administradores de los cuatro puertos de la provincia.

El objetivo de la mesa política fue delinear estrategias en común entre los puertos de administración estatal, se trata de identificar desafíos comunes y avanzar en una mirada integral del sistema, entendiendo que el desarrollo portuario requiere planificación sostenida y una visión estratégica compartida, se informó.

Desarrollo Productivo

La ministra Nadia Ricci destacó el trabajo “desarrollado en cada puerto y valoró el compromiso de los equipos“.

Alentó a continuar “consolidando una dinámica de gestión basada en la planificación, la mejora continua y el fortalecimiento institucional, en línea con los objetivos planteados por el gobernador Claudio Vidal para potenciar el rol estratégico de los puertos en el desarrollo productivo provincial“.

Como parte de la agenda, la subsecretaria de Auditoría del Ministerio, Elizabeth Bórquez, mantuvo una “reunión con las autoridades portuarias, en la que se abordaron aspectos vinculados al fortalecimiento de los mecanismos de control interno y transparencia administrativa”.

En ese marco, se avanzó en “lineamientos orientados a consolidar criterios comunes en materia de auditoría interna dentro de los entes, con especial foco en la Unidad Ejecutora Portuaria”.

Estas instancias impulsadas por UNEPOSC se buscó “reforzar la trazabilidad de los procesos, ordenar circuitos administrativos y garantizar herramientas que permitan una gestión más eficiente y transparente en cada terminal portuaria. El trabajo en materia de auditoría se plantea como un complemento fundamental del fortalecimiento operativo, promoviendo buenas prácticas y consolidando estándares de control que acompañen el crecimiento de la actividad”.

El encuentro reunió a Isabel Vázquez Voght (Caleta Paula), Eduardo Meza (San Julián), Verónica Serra (Puerto Deseado) y Ricardo Rodríguez (Punta Quilla), junto al equipo técnico y administrativo de la unidad, y tuvo como eje principal realizar un relevamiento del estado actual de cada terminal en el comienzo del año, compartir balances operativos iniciales y proyectar líneas de trabajo de cara al 2026.