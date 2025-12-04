Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz tuvo presencia activa en el Encuentro Nacional de Educación Agropecuaria, realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, expuso los lineamientos que viene desarrollando la provincia en materia de educación técnica vinculada a la producción.

Rasgido destacó las definiciones estratégicas del gobernador Claudio Vidal para impulsar y consolidar la matriz productiva agropecuaria, subrayando que los proyectos ya están mostrando avances concretos en distintas regiones de la provincia.

El encuentro, desarrollado el miércoles 3 de diciembre, abordó temas centrales como: El agro como generador de conocimiento, e rol de la educación agrícola en el desarrollo rural y económico, la articulación tecnológica y académica, el fortalecimiento de los vínculos entre escuelas técnicas y el sector productivo.

Instituciones clave de Santa Cruz

Rasgido puso en valor el trabajo que vienen sosteniendo las instituciones educativas vinculadas al sector agropecuario, entre ellas:

Escuela Agropecuaria N°1 de Gobernador Gregores

Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE) de Los Antiguos

Escuela del Viento de Río Gallegos

Directivos, autoridades y equipos pedagógicos de estas instituciones participaron activamente y destacaron la importancia de integrarse a este ámbito nacional que impulsa nuevos espacios para el desarrollo del agro y promueve una educación alineada con el crecimiento productivo de Santa Cruz.

Lineamientos federales y una visión común

El cierre del encuentro incluyó la presentación de lineamientos federales para fortalecer la formación técnica agropecuaria y reflexiones surgidas de encuentros regionales previos. La conclusión general apuntó a consolidar una visión compartida para potenciar el crecimiento del sector en todo el país, con Santa Cruz posicionándose dentro de esa agenda de futuro.