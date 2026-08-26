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Santa Cruz se ubicó en julio entre las provincias con mayor retracción en el consumo de combustibles del país. En ese mes, las ventas cayeron un 14,5% interanual en la jurisdicción, en el marco de una contracción generalizada que afectó a 21 de los 24 distritos nacionales.

El impacto en el mercado santacruceño se sintió en los segmentos de mayor valor. La venta de nafta premium sufrió un desplome del 24,8% interanual, la caída más pronunciada del país en ese rubro. En tanto, el gasoil premium registró un retroceso del 15,2%, que representó el peor resultado provincial para esa variedad.

El comportamiento registrado profundizó la tendencia observada en la provincia en lo que va del año. Entre enero y julio, Santa Cruz acumula una baja del 7,6% en la comercialización de combustibles. Se trata del tercer resultado más desfavorable de la Argentina en el período acumulado, solo superado por los retrocesos de Corrientes (-9,8%) y Misiones (-8,9%).

El panorama a nivel nacional

A nivel nacional, la venta de combustibles al público alcanzó en julio los 1.368.722 metros cúbicos de naftas y gasoil. El volumen vendido representó una caída del 6,4% frente al mismo mes de 2025, según los datos de la Secretaría de Energía de la Nación relevados por la consultora Politikon Chaco.

El resultado global de julio significó el sexto descenso interanual consecutivo y la baja más acentuada desde noviembre de 2024. En el acumulado de los primeros siete meses del año se comercializaron 9,58 millones de metros cúbicos en todo el territorio argentino, lo que implica una reducción del 2,1% en comparación con el mismo período del año anterior y el menor nivel registrado desde 2021.

Solo tres provincias lograron sostener variaciones positivas en la comparación interanual de julio, aunque con subas inferiores al 1%: La Pampa (+0,7%), Neuquén (+0,5%) y Santiago del Estero (+0,2%). En el otro extremo, Tucumán encabezó el desplome provincial con una caída del 22,4%, seguida por Jujuy (-16,4%) y Salta (-15,9%).

Por tipo de producto, la nafta explicó el 55% del mercado nacional y cayó un 7,4% interanual, impulsada por las bajas en las variedades súper (-7,8%) y premium (-6,4%). El gasoil concentró el 45% restante del volumen total y registró un descenso general del 5,1%, con un retroceso del 7% en el tipo común y del 1,9% en el premium.

En la distribución del mercado por petroleras, YPF concentró el 55,7% de las ventas totales del país durante julio, con una baja del 5,2% interanual en sus volúmenes. Shell obtuvo una cuota del 22,7% con una caída del 7%, mientras que Axion representó el 12,1% del expendio y achicó sus ventas un 3,8%. El resto de las empresas del sector acumuló el 9,4% del mercado nacional, con un retroceso conjunto del 14,7%.