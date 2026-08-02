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Con una suba del 12,79% en julio respecto a junio, la provincia encabezó la recuperación intermensual en el país, superada solo por Formosa. No obstante, el acumulado de los primeros siete meses muestra una caída interanual del 21,80% en el distrito santacruceño.

Durante el mes de julio, el mercado de vehículos usados en Santa Cruz mostró una fuerte señal de recuperación mensual al registrar un incremento del 12,79% en las operaciones respecto a junio. La marca ubicó a la provincia en el segundo lugar del ranking nacional de crecimiento intermensual, únicamente por detrás de Formosa (13,11%), en un contexto donde la media del país apenas avanzó un 0,85%.

Sin embargo, el escenario provincial refleja la complejidad del sector en el balance de lo que va del año. En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, Santa Cruz lidera la baja interanual en el país con una caída del 21,80% en comparación con el mismo período de 2025.

El panorama nacional

A nivel país, la Cámara del Comercio Automotor (CCA) reportó que en julio se comercializaron 156.810 vehículos usados, lo que representa una baja del 12,57% frente a las 179.363 unidades vendidas en julio del año pasado. De esta forma, el acumulado nacional de enero a julio alcanzó las 1.048.438 unidades, reflejando una contracción del 4,49% interanual.

El secretario de la CCA, Alejandro Lamas, atribuyó el comportamiento del mercado a la estacionalidad de las vacaciones de invierno y al desarrollo del Mundial de Fútbol. No obstante, remarcó un factor clave en la dinámica de precios: “Existe una reticencia de los vendedores particulares a acomodar el precio pretendido de sus vehículos a esta nueva realidad de mercado“.

Lamas explicó que la agresiva oferta de bonificaciones en el segmento de los 0km obliga a reajustar los valores del usado. “El que ajusta su precio y lo ofrece de forma razonable lo vende; el que no, simplemente no logra concretar su objetivo“, advirtió. Asimismo, señaló el impacto del nivel de las tasas bancarias y destacó que los modelos con motorizaciones 1.6 o 2 litros de gama media o baja son los que mejor sostienen su valor por su confiabilidad y disponibilidad de repuestos.