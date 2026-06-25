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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recibió este jueves, en Río Gallegos, al secretario del Interior de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, con quien mantuvo una reunión de trabajo centrada en la realidad que atraviesan las provincias en el actual contexto nacional.

Durante el encuentro analizaron la situación económica y social del país, el impacto que las políticas nacionales generan sobre las economías regionales y la necesidad de fortalecer las herramientas que permitan sostener el empleo, promover la producción y generar condiciones para el crecimiento de las provincias.

En ese marco, ambos coincidieron en la importancia de consolidar espacios de diálogo institucional entre los distintos actores sociales, sindicales y gubernamentales para construir consensos frente a los desafíos que atraviesa la Argentina.

Asimismo, destacaron la necesidad de impulsar una agenda que priorice el desarrollo productivo, la defensa del trabajo y el fortalecimiento del federalismo como pilares para alcanzar un crecimiento más equilibrado en todo el país.

Al término de la reunión, Claudio Vidal remarcó la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo para avanzar en acuerdos que permitan defender los intereses de las provincias y de los trabajadores.

“Santa Cruz seguirá defendiendo el trabajo, la producción y un verdadero federalismo, porque estamos convencidos de que el desarrollo del país comienza con el crecimiento de cada una de sus provincias”, expresó el mandatario.

Finalmente, señaló que la provincia continuará promoviendo una agenda de gestión basada en el diálogo, la generación de empleo y el fortalecimiento del aparato productivo como herramientas fundamentales para construir nuevas oportunidades para todos los santacruceños.