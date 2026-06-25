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Santa Cruz registró el costo más alto del país para llenar un changuito de alimentos y bebidas, con un gasto de $1.013.092 a fines de mayo. El dato surge de un relevamiento de la consultora Analytica, que analizó precios online de supermercados y almacenes en distintas provincias.

La provincia quedó al frente del ranking nacional, seguida por Chubut, con $1.001.181; Río Negro, con $994.315; y Tierra del Fuego, con $981.913. De esta manera, la Patagonia concentró los valores más elevados del país.

El informe reflejó una marcada diferencia frente a otras regiones. En el conurbano bonaerense, la misma compra alcanzó los $886.730, el monto más bajo registrado.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubicó en $889.818, mientras que La Rioja y Santa Fe completaron el grupo de jurisdicciones con menores costos, con $887.125 y $886.758.

En el resto del territorio, Neuquén llegó a $939.213 y San Luis a $919.425. Salta registró $917.652 y Santiago del Estero $915.238. Jujuy y Catamarca quedaron cerca, con $913.480 y $913.099.

San Juan, Chaco y Córdoba se ubicaron en el rango de $912.000 a $912.578, en tanto que Tucumán alcanzó $911.023 y Misiones $912.236. Corrientes marcó $910.454, La Pampa $908.114, Formosa $902.719 y el resto de Buenos Aires, sin contar el conurbano, $899.991.

La consultora señaló que los valores no contemplan promociones, descuentos ni compras mayoristas, por lo que funcionan como una referencia del gasto promedio en alimentos y bebidas.

La brecha entre Santa Cruz y el conurbano supera los $126.000 y expone el impacto de la logística, el transporte y la estructura de costos en cada región.

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