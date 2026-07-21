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Una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores necesitó $1.970.580 durante junio para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) en Río Gallegos y no quedar por debajo de la línea de pobreza. El dato surge del relevamiento mensual elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que volvió a reflejar el elevado costo de vida en Santa Cruz y el resto de la Patagonia Sur.

La capital santacruceña encabezó el ranking regional con la CBT más alta entre las ciudades relevadas. Muy cerca se ubicó Caleta Olivia, en la zona norte provincial, donde el mismo grupo familiar necesitó $1.964.928 para afrontar el conjunto de bienes y servicios esenciales.

Una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores necesitó $1.970.580 durante junio para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) en Río Gallegos y no quedar por debajo de la línea de pobreza.

Los resultados muestran que Santa Cruz continúa entre las provincias con mayor costo de vida del país, por encima incluso de varias ciudades de Chubut y de Tierra del Fuego.

El informe también midió la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el ingreso mínimo necesario para no caer en la indigencia. En este indicador, una familia tipo necesitó $887.691 en Río Gallegos para cubrir exclusivamente sus necesidades alimentarias, mientras que en Caleta Olivia el monto alcanzó los $885.103.

El panorama en la Patagonia

En Chubut, Comodoro Rivadavia volvió a posicionarse como una de las ciudades con mayor costo de vida. Allí, una familia requirió $1.948.687 para cubrir la Canasta Básica Total, con un incremento mensual del 1,7%, mientras que el costo por adulto equivalente fue de $398.945.

En Puerto Madryn, la CBT se ubicó en $1.849.640, con una variación mensual del 1,5% y un costo por adulto equivalente de $387.928.

En Chubut, Comodoro Rivadavia volvió a posicionarse como una de las ciudades con mayor costo de vida. Allí, una familia requirió $1.948.687 para cubrir la Canasta Básica Total.

Por su parte, Esquel registró una Canasta Básica Total de $1.828.639, siendo la ciudad con el menor incremento mensual entre las relevadas, con una suba del 1,2% y un adulto equivalente de $374.414.

Más al sur, en Ushuaia, una familia tipo necesitó $1.799.808 para cubrir la Canasta Básica Total. La ciudad fueguina registró un aumento mensual del 1,5%, con un costo por adulto equivalente de $368.511.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria, Comodoro Rivadavia presentó un valor de $877.787, Puerto Madryn de $853.441 y Esquel de $823.711. El informe también recordó que, en mediciones anteriores, Trelew había registrado una CBA de $856.478 y una CBT de $1.901.381, como referencia de la evolución de los precios en la región. (Con información de Crónica de Comodoro Rivadavia y Canal 12 de Chubut).