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Este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer los datos de la inflación del mes de abril. Las consultoras privadas coinciden que mostrará una desaceleración, debido a que marzo era de por sí un mes inflacionario. En ese contexto, Analytica difundió su “Changuito Federal”, como denomina al costo mensual de una canasta de alimentos y bebidas para una familia tipo en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Para abril, las provincias de la Patagonia volvieron a encabezar el ranking de precios más altos. Santa Cruz presentó, nuevamente, el changuito más caro del país, con un valor de 984.263 pesos. Le siguieron Chubut ($968.415), Tierra del Fuego ($960.700), Río Negro ($931.368) y Neuquén ($911.677), todas de la región del sur del país.

El “Changuito” en pesos, provincia por provincia. (Fuente: Analytica).

El informe también analizó la variación de precios dentro de la canasta. Uno de los productos que mostró mayores diferencias fue el aceite de girasol, con subas de entre el 2% y el 4% en casi todo el país. En tanto, el pan lactal se mantuvo más estable, aunque registró leves aumentos en provincias como Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Juan, Santiago del Estero y La Pampa, con una variación máxima del 2,1%.

En cuanto a los incrementos mensuales, La Pampa lideró con una suba de 3,2%, mientras que San Luis registró 2,8%. La menor variación mensual se detectó en Formosa, con solo 0,9%. Si se analiza la variación interanual, las provincias patagónicas volvieron a mostrar los aumentos más elevados: Tierra del Fuego subió 35,6%, Chubut 34,9% y Santa Cruz 34,2%. Por otro lado, Tucumán y Catamarca exhibieron las menores subas, con 28,8% y 28,7% respectivamente.

La comparación de los valores de la canasta entre el último día de marzo y el cierre de abril señaló a Río Negro como la provincia con el mayor aumento absoluto en pesos, con una diferencia de $39.688. Le siguieron Tierra del Fuego ($35.656) y Santa Cruz ($30.591). Las menores subas nominales correspondieron a La Rioja ($6.620), Tucumán ($5.191) y Catamarca ($2.636).

El crecimiento mensual en Argentina. (Fuente: Analytica).

Uno de los datos más sensibles del informe es el peso del changuito sobre los ingresos familiares. En la Patagonia, donde el salario privado promedio es más elevado, el mayor precio del changuito encuentra compensación parcial en los ingresos. Santa Cruz no solo encabezó el ranking de la canasta más cara, sino que también ostenta el segundo salario promedio más alto del sector privado registrado, superado únicamente por Neuquén.

La metodología de Analytica contempló la selección de primeras marcas y productos representativos del consumo mensual, asegurando la equivalencia de la canasta entre regiones. Esta estrategia permitió que los resultados reflejen tanto la evolución de los precios como su impacto en el poder adquisitivo de los hogares.

En el extremo opuesto, el changuito más barato es el de Misiones ($867.273), seguido por CABA ($861.094) y el Conurbano bonaerense ($861.050).