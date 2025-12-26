Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta semana la Legislatura de Santa Cruz aprobó el Presupuesto Provincial 2026 con una mayoría superior a los dos tercios, tras una votación que reflejó un amplio respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, pero que también dejó expuesta una fractura interna dentro del bloque de Unión por la Patria.

Con 19 votos afirmativos y 5 negativos, el Presupuesto fue sancionado en una sesión clave para el futuro financiero de la provincia. En ese marco, el diputado Santiago Aberastain (Por Santa Cruz) habló en Radio LU12 AM680 para referirse a este tratamiento que le da previsibilidad al gobierno de Claudio Vidal.

Para comenzar, destacó el compromiso tanto del oficialismo como los bloques opositores. Luego, reconoció que hay un escenario complejo, aunque aclaró que también “hay algunos mensajes que son confusos o tendenciosos y hay que separar un poco la paja del trigo. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto lo que manifiesta, lo que muestra, es una radiografía del estado de la provincia y lo que se espera para el año entrante”, comenzó.

Santiago Aberastain Zubimendi, diputado por Pueblo de Puerto Deseado.

“Es un presupuesto que tiene déficit, como tiene la provincia hace muchísimos años, esto no es ninguna novedad, simplemente es presentarlo, manifestarlo, sin cerrarlo, previendo que va a ser un año difícil y el endeudamiento no es equivalente al déficit”, aclaró.

“Nosotros lo que hemos hecho es aprobar el presupuesto blanqueando que tiene un déficit importante y habilitando que, por la legislación vigente, ya está habilitada la provincia o el Ejecutivo a endeudarse en el caso de ser necesario”. E insistió: “Se transmitió como que nos vamos a endeudar por ese déficit, por los 360. 000. 000, no está confirmado. Todo el proceso de endeudamiento está en análisis, con qué instrumento se va a hacer, etcétera”, dijo.

Asimismo, puntualizó: “Lo que nosotros hacemos como legisladores es facultar al Ejecutivo para tomar las decisiones en el momento que haya que tomarlas. No por delegar las facultades, sino porque lamentablemente el proceso legislativo es lento. Entonces, si vos tenés que cubrir un calendario de pagos en lo inmediato y tenés que presentar un pedido de autorización de endeudamiento a la Cámara de Diputados, va a tardar dos o tres meses”, dijo. La sesión se realizó bajo la modalidad presencial y la utilización de la plataforma Zoom. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Entonces, “la realidad es que las facultades que se le dan (al gobierno) son por la cuestión de tiempos burocráticos y no porque un poder deje de ejercer su función”, sostuvo.

En el presupuesto, “lo que estamos diciendo es: ‘esta es la provincia hoy y esto es lo que prevemos para el año entrante’. Como bien dice la palabra, es un presupuesto. Hay variables de la economía que nosotros no podemos manejar, la política cambiaria, por ejemplo. Las provincias solamente tienen potestad en el manejo de la política fiscal provincial, pero lo demás son variables macroeconómicas que nosotros no podemos manejar”. Entonces, “proyectando y previendo con los indicadores nacionales y las expectativas de mercado, entendemos que este va a ser el escenario para el año entrante, pero esto no es definitivo”, acotó.

Para Aberastain, “nosotros tenemos que habilitar las herramientas para hacer una un permitir una gestión dinámica, dado que el entorno es muy cambiante, entonces, no se puede atar todo a las facultades de la Cámara de Diputados que por una cuestión burocrática, no por falta de voluntad, sino por los procesos como están reglamentados, a veces es lenta la respuesta para este tipo de cosas que requieren inmediatez”, insistió.