El diputado por el pueblo de la localidad de Puerto Deseado Santiago Aberastain fue elegido, por unanimidad, presidente del bloque de “Por Santa Cruz“, tras una reunión realizada en el transcurso de este martes 3 de febrero. En tanto, La Opinión Austral pudo saber que el legislador Cristian Ojeda fue designado vicepresidente del bloque oficialista.

Santiago Aberastain Zubimendi, diputado por Pueblo de Puerto Deseado.

La llegada de Aberastain no puede sorprender a nadie. Es uno de los diputados de mayor relieve y exposición política dentro del bloque “Por Santa Cruz“. Además, al menos hasta la última sesión del año, fue el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura Provincial, una de las más “pesadas” en términos políticos.

Cristian Ojeda obtuvo la banca como diputado por pueblo de Perito Moreno. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

De esta forma, el oriundo de Puerto Deseado reemplazará a Mario Piero Boffi, el diputado por el pueblo de Puerto San Julián, quien dejó el cargo pocas semanas después de asumir.

La última sesión legislativa fue el 24 de diciembre, fecha en la que se aprobó el Presupuesto 2026. En tanto, está previsto que la próxima sesión ordinaria sea el 1° de marzo, con la apertura del año legislativo, que contará con la presencia del gobernador Claudio Vidal.

Sin embargo, no se descarta que este mes de febrero se convoque a sesión extraordinaria.