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Durante la sesión extraordinaria convocada para debatir la declaración de la Emergencia Habitacional en Santa Cruz, el diputado Santiago Aberastain, presidente del bloque Por Santa Cruz, cuestionó con dureza la postura de sectores de la oposición y reclamó que se deje de pensar en las disputas políticas para priorizar una solución a la crisis habitacional que atraviesa la provincia.

En su intervención, el legislador recordó que más de 4.500 familias esperan una respuesta y sostuvo que la situación es consecuencia de décadas de desinversión y mala administración.

Aberastain apuntó directamente contra la gestión de Pablo Grasso al frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), al señalar que el organismo fue recibido con obras paralizadas, viviendas sin terminar, obras certificadas y cobradas que nunca se ejecutaron, expedientes inexistentes y proyectos caídos de la curva de trabajo, una situación que, afirmó, demandó tiempo para comenzar a ordenar.

En la foto, Diego Castro, secretario general de la Legislatura. Arriba, los diputados que participaron por plataforma virtual.

“¿Usted cree que esto se generó en dos años y medio? Esto es el arrastre de más de treinta años. Cuando llegamos encontramos obras paradas en toda la provincia, viviendas sin terminar y un IDUV completamente desordenado“, sostuvo.

“Olvídense de Grasso, de Belloni y de Vidal”

En uno de los pasajes más fuertes de su discurso, Aberastain pidió dejar de lado los intereses partidarios y pensar en quienes esperan una vivienda. “Olvídense un ratito de (Pablo) Grasso, de (Javier) Belloni, olvídense de Vidal. Hay algo mucho más importante: nuestra gente la está pasando mal. No le den herramientas a Vidal, dénselas a nuestra gente“, expresó.

También cuestionó que algunos sectores condicionen el acompañamiento a las iniciativas del Gobierno por cuestiones políticas. “La sociedad no nos va a premiar por discutir política. Nos está pidiendo soluciones. No importa quién gobierne o quién se lleve el mérito; lo importante es resolver los problemas de los santacruceños“, afirmó.

Finalmente, ante la falta de consenso para avanzar con el tratamiento, Aberastain propuso girar la iniciativa a las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Obras Públicas para acelerar el trabajo legislativo y evitar que la discusión se postergue más de un mes.

“Preguntémosle a las familias que esperan una vivienda si esto no es urgente. Cada día que pasa sin avanzar es tiempo que pierden quienes más necesitan una respuesta”, concluyó.