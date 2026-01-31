Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal se reunió con el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, la directora ejecutiva de la ONG Por el Mar, Martina Sasso, y equipos técnicos del Ministerio de la Producción, a través de la Secretaría de Pesca.

“Me sorprendió el buen recibimiento que tuvo el gobernador con temas ambientales. Nosotros trabajamos en desarrollo y producción ligado a la conservación y dentro de ese marco, pudimos presentar el proyecto de algas que ya está en el primer ciclo de cosecha. Pasamos por todo lo que es el cultivo de la semilla, las primeras etapas reproductivas del alga y después, al cultivo en el mar, ahora, estamos llegando a lo que es la época de la cosecha, invitamos al gobernador a participar en marzo de la primera cosecha de la primera granja de algas que hay en Argentina, que está en Puerto San Julián“, manifestó Sasso a La Opinión Austral.

Además, la directora ejecutiva de la ONG Por el Mar, destacó: “Compartimos el interés por el valor agregado de lo que podemos hacer con el alga. Por el Mar está ambicionando pilotear dos subproductos, uno tiene que ver con alimento para ganado y otro tiene con bioestimulantes, al gobernador le interesó muchísimo, está muy cercano al sector ganadero. Todos los años, traemos un montón de soja y granos del norte para complementar la alimentación del ganado en Santa Cruz y hoy el mundo suplementa con algas gran parte de la dieta de sus animales, hay varios países que lo hacen”.

“Vio con muy buenos ojos este nuevo desarrollo y, sobre todo, entendiendo que esto va a generar una economía regional para la gente de San Julián y donde se desarrollen las granjas”, acotó.

Sasso también mencionó que “compartimos la visión de desarrollo, la posibilidad de integrar la producción de alimento para ganado y cómo con este sistema productivo, podemos también aportar a otras problemáticas que tiene la provincia, esto es un sistema productivo de impacto cero, eso también le gustó mucho al gobernador”.

“Estamos acostumbrados a veces con la bandera del desarrollo tener que sacrificar ecosistemas o sacrificar naturaleza y este es un proyecto que integra ambas cosas: desarrollo e impacto cero en el mar“, concluyó.

En la oportunidad, también se anunció la reconstrucción del mirador de la Reserva Cabo Vírgenes, una obra necesaria tras los daños provocados por la marea extraordinaria del año pasado.