Sastre confirmó que buscan crear una Liga de Intendentes Patagónicos: “Las medidas del gobierno nacional nos afectan a todos” En diálogo con LU12 AM680, el intendente de Puerto Madryn brindó detalles sobre la Noche de Intendentes que se realizó en Córdoba. "Con la unión de los gobernadores y el respaldo de los intendentes vamos a poder generar mayor tranquilidad en varios temas", aseguró.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre confirmó que trabajan para los mandatarios patagónicos trabajan para la creación de una Liga de Intendentes que permita hacer frente a las medidas del Gobierno Nacional.

Sastre participó este miércoles de la Noche de los Intendentes que se realizó en Córdoba y que reunió a alrededor de 1000 personas tanto de equipos de gobierno como del sector empresario para generar vínculos con empresarios de distintos rubros industriales.

“Tuve la posibilidad de conversar con Martín Llaryora sobre el conflicto en la Patagonia, son temas inevitables que tienen en tema a muchos legisladores de las distintas provincias del país”, señaló Sastre en dialogo con LU12 AM680.

Y agregó: “los patagónicos tenemos muchas temáticas que nos tienen en vilo y nos generan inconvenientes permanentemente por eso veo con muy buenos ojos la unidad, que antes parecía una utopía y tan lejana, entre los gobernadores patagónicos para luchar por los derechos y por el trabajo en conjunto… Creo que con la unión de los gobernadores y el respaldo de los intendentes vamos a poder generar mayor tranquilidad en varios temas y en compensación con los recursos que los patagónicos damos al resto del país”.

En este sentido, señaló que “las imposiciones desde un gobierno superior siempre van afectar, me parece que es lo que estaba sucediendo. El intercambio de que porque vos me acompañes vas a tener tal beneficio, no es lo que corresponde por eso hemos respaldado que se pueda llevar adelante cualquier discusión en una mesa con responsabilidades publicas y el compromiso que hay que tener”.

Además, adelantó que los mandatarios municipales están trabajando para crear una Liga de Intendentes: “Seguramente lo vamos a generar en los próximos días, lo hemos hablado con pares de Chubut y ahora lo hemos hecho extensivo a otros colegas de las provincias patagónicas. Estamos tratando de darle una organización prolija y que tenga contenido, para que no sea solo un encuentro de conversaciones que queda en la nada”, detalló.

“Las medidas del gobierno nacional nos afecta a todos y más a los patagónicos”, apuntó y señaló que “por más que uno sea respetuoso de la voluntad popular, no le da derecho al presidente de actuar tan libremente. Nosotros nos hemos quedado sin ningún tipo de subsidio a transporte y nos encontramos con que el AMBA tiene subsidios fortalecidos, no entendemos esa desigualdad y el rompimiento del federalismo”, concluyó.