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El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó en sus redes sociales la realización de la Copa Mundial de Natación de Invierno que se desarrolla en el Parque Nacional Los Glaciares, en las inmediaciones del ventisquero del glaciar Perito Moreno, y resaltó el impacto del evento para la promoción turística de Santa Cruz y de la Argentina.

“Más de 300 nadadores de 15 países participan de la Copa Mundial de Natación de Invierno en el Parque Nacional Los Glaciares”, escribió el funcionario nacional al compartir un video de la presentación oficial realizada este martes.

El posteo de Daniel Scioli en redes sociales.

Además, remarcó el valor estratégico del certamen para la actividad turística. “Una vez más, el deporte se convierte en una herramienta para posicionar destinos, atraer al turismo internacional y seguir consolidando a El Calafate y a nuestro país como sede de eventos de nivel mundial”, expresó.

“El deporte se convierte en una herramienta para posicionar destinos”.

DANIEL SCIOLI

La ceremonia de apertura de la cuarta edición de la Winter Swimming World Cup estuvo encabezada por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien dio la bienvenida a los deportistas y autoridades que llegaron desde distintos países para participar de la competencia de nado en aguas heladas.

Junto a Vidal y Scioli estuvieron presentes el intendente del Parque Nacional Los Glaciares, Horacio Pelozo; el presidente de Nadando Argentina, Matías Ola; la ministra de la Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci; además de funcionarios provinciales, organizadores e invitados especiales.

El evento se realizó en las inmediaciones del Glaciar Perito Moreno.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Scioli volvió a poner el foco en la importancia del turismo deportivo y en el crecimiento de esta disciplina.

“El turismo deportivo es un pilar fundamental, especialmente esta disciplina deportiva, nadando en aguas heladas, porque está comprobado que ayuda a la salud y, como todo el deporte, ayuda a ver la vida con más fe y esperanza que nunca”, afirmó.

La Copa Mundial de Natación de Invierno reúne a competidores de diferentes partes del mundo en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la Patagonia, consolidando al Parque Nacional Los Glaciares y a El Calafate como sede de eventos deportivos internacionales de gran convocatoria.