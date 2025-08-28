Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El bloque oficialista de “Por Santa Cruz” aprobó este jueves –por mayoría- la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que, según la ahora ley, estará integrado por nueve vocales designados por la Cámara de Diputados de ternas remitidas por el Poder Ejecutivo a ese poder del Estado.

Con esta reforma se cambia la histórica cantidad de integrantes del Tribunal Superior que desde hace años posee cinco integrantes. Las autoridades actuales son Daniel Mauricio Mariani, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Ranee Fernández, y Fernando Basanta.

El actual Tribunal Superior (de izquierda a derecha): Ranee Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Daniel Mauricio Mariani, Paula Ludueña Campos y Fernando Basanta.

Al momento de la votación, trece diputados y diputadas del bloque oficialista aprobaron el proyecto de ley, mientras que dos se abstuvieron, la diputada Claudia Barrientos (Por Santa Cruz) y Pedro Muñoz (ARI-CC). En tanto, nueve legisladores votaron en contra.

Cabe destacar que la nueva ley establece que el Tribunal Superior de Justicia será integrado por nueve vocales designados por la Honorable Cámara de Diputados de ternas que en orden alfabético y pliego abierto, remita el Poder Ejecutivo.

El cuerpo podrá dividirse en salas, pero decidirá las causas contencioso-administrativas y las que le correspondan a su competencia originaria y exclusiva en pleno.

En cuanto a los requisitos requeridos para ser miembro del Tribunal serán los que establece el Artículo 127 de la Constitución Provincial y el cuerpo podrá dividirse en salas, pero decidirá las causas contencioso-administrativas y las que le correspondan a su competencia originaria y exclusiva en pleno.

Los argumentos

El oficialismo había argumentado que en el año 1995 cuando se aprobó la Ley 2404, la población de la provincia era de aproximadamente 159.839 habitantes, y teniendo en cuenta que según el último censo nacional del año 2022, dicha tasa asciende a 337.226 habitantes, se reflejaba un aumento poblacional superior al 100 por ciento.

Esto –según Por Santa Cruz- evidenciaba que, en 1995 el promedio de habitantes por juez vocal era de 31.978 personas, en tanto en la actualidad la cifra se incrementó a 67.445 habitantes por cada vocal, de ahí la necesidad de la reforma.

Por su parte, la oposición representada por “Unión por la Patria”, se opuso desde un primer momento a esta ampliación del Tribunal Superior con el argumento que no había ninguna necesidad en ese aspecto. Indicaron que si se quería mejorar la justicia, se podrían haber creado juzgados de primera instancia y nombrado a los magistrados que aún faltan designar. Finalmente, este jueves el proyecto se convirtió en ley.