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Mientras Santa Cruz se debate la nueva ley electoral y las diversas fuerzas políticas acentúan las reuniones, estrategias y alianzas, desde el partido Primero Santa Cruz confirmaron a La Opinión Austral que en las “próximas elecciones de Santa Cruz irían con candidato propio a gobernador, diputados e intendentes“.

Claudio Vidal irá por la reeleccion en la categoría de Gobernador. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ

En el mientras tanto, en pos de las elecciones 2027, el partido SER, liderado por Claudio Vidal, trabaja en fortalecer el armado electoral y su caudal electoral. El Gobernador ya anunció que irá por su reelección en Santa Cruz.

En Santa C ruz, el PJ sumará candidatos para su oferta electoral.

En el peronismo, cada vez son más evidentes las diferencias y, tal como pasó en el 2023, las peleas y diferencias internas alejan la prometida unidad.

Jairo Guzmán, diputado nacional por Santa Cruz.

Mientras tanto, La Libertad Avanza sigue con el protagonismo del diputado nacional y candidato a gobernador Jairo Guzmán, y se acentúan las reuniones en territorio en las principales sedes electorales de Santa Cruz. ¿Podría haber un acuerdo electoral con la UCR? ¿Roxana Reyes sería la única aliada o habría más sorpresas?

Roxana Reyes, dirigente de la UCR Santa Cruz.

Tal como adelantó La Opinión Austral en #OmbligodeLOA, la reunión entre Leo Roquel y Piero Boffi acrecentó la incertidumbre sobre el futuro de ambos políticos.

Leo Roquel, actual presidente de la UCR Santa Cruz.

Por lo pronto, la Cámara de Diputados de Santa Cruz avanza en el nuevo Código Electoral de la provincia. La propuesta de fijar la obligatoriedad del debate de candidatos a gobernador y la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales.