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La capital santacruceña vuelve a registrar interrupciones en el servicio eléctrico, luego del extendido corte del pasado martes dejó sin suministro por más de 18 horas a la zona sur de la provincia.

A pocas horas que la Selección Argentina enfrente a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 se registraron estas interrupciones y la duda es qué ocurrirá en el resto de la ciudad.

Desde el Gobierno de Santa Cruz precisaron a La Opinión Austral que la nueva interrupción se originó por la salida simultánea de funcionamiento de dos centros distribuidores de servicio. Los equipos técnicos estatales se encuentran recorriendo las instalaciones y las líneas de media tensión para analizar el origen de los fallos y lograr la estabilización de la red.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 15 de julio de 2026.

Alerta en los barrios y desesperación de los vecinos

La situación genera una gran preocupación en los vecinos debido a que la interrupción del suministro ocurre a solo horas del trascendental choque entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. El temor de la comunidad a perderse el partido de la Selección Nacional movilizó las quejas en redes sociales, donde se exige una solución inmediata antes del inicio del encuentro deportivo.

De acuerdo con los reportes vecinales, los nuevos cortes de energía afectan de manera directa a populosas zonas residenciales de Río Gallegos. Entre los sectores identificados sin servicio eléctrico se encuentran las barriadas de Fátima, Zona Ejército, los barrios IDUV, Evita, los 400 Departamentos, APAP y el complejo Procrear.