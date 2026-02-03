Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se ultiman todos los detalles para que este jueves 5 de febrero el gobierno provincial inaugure el flamante camping en la zona costera de Río Gallegos, una obra que está pensada para el disfrute en familia.

Es que tras meses de intensa labor, en cercanías de la Escuela de Policía, el Gobierno de Santa Cruz procederá a la apertura de este predio que fue especialmente diseñado en un entorno seguro y accesible.

Al respecto, a través de las redes sociales, este martes el gobernador Claudio Vidal invitó a la comunidad a ser partícipes de este destacado momento para la ciudad de la capital de Santa Cruz.

Los trabajos incluyeron adoquinado y construcción de parrillas.

“Inauguramos la primera etapa del camping provincial en Río Gallegos”, tituló.

“Este jueves damos un paso importante para la comunidad con la inauguración de la primera etapa del primer Camping Provincial, un espacio pensado para que los vecinos disfruten hoy y que seguirá creciendo con más servicios y nuevos lugares para compartir”. Y señaló: “Los espero para vivir juntos este momento. Santa Cruz Puede”.

Cabe destacar que la semana pasada se llevó adelante el colocado de hormigón de la rotonda del nuevo espacio. En esa oportunidad, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De La Torre, junto a integrantes de su equipo de trabajo, realizó un recorrido por la obra. En esa oportunidad, se indicó que se trata de un proyecto ambicioso que encaró la provincia por expreso pedido del gobernador.

La publicación del gobernador Claudio Vidal en las redes sociales.

La construcción del Camping Provincial es un trabajo conjunto entre las distintas entidades provinciales. Este enfoque, según indicó el Gobierno provincial, apuntó a que todos los sectores aporten y participen en un proyecto que fortalezca la calidad de vida de los riogalleguenses, promoviendo una visión comprometida con el bienestar de la comunidad.

La obra que en su primera etapa tiene una extensión de 1.200 metros. Ya se realizó el hormigonado de los cordones cuneta y las bicisendas, también se trabajó junto a Vialidad Provincial, haciendo el terraplén para avanzar con los adoquines. Hay un sector, donde se armaron las parrillas y otro sector de servicios que va a tener iluminación y baños.