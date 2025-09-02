Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vez más, la industria de los hidrocarburos se reunirá en la Argentina Oil & Gas Expo 2025, donde se darán a conocer las últimas novedades en el mercado, con actividades, charlas y conferencias especialmente dirigidas toda la cadena de valor del sector, profesionales y jóvenes. Al momento, el evento cuenta con un 23% más de pre acreditados que para la misma fecha en 2023, y se esperan más de 25.000 visitantes.

Ernesto López Anadón: “Hoy el país está superando los 800 mil barriles por día, y Vaca Muerta está superando los 500 mil barriles por día”. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.).

En esta edición participarán comitivas provinciales de Neuquén; Buenos Aires (Mar del Plata); Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro, Mendoza; y delegaciones de 13 países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Taiwán, Suiza y USA.

La AOG reúne al mundo de los hidrocarburos de la Argentina. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Al iniciar la conferencia, el Presidente del IAPG, Ing. Ernesto A. López Anadón, expresó: “Esta es la exposición industrial más grande que se desarrolla en la Argentina”. A continuación, con respecto al sector indicó: “Hoy el país está superando los 800 mil barriles por día, y Vaca Muerta está superando los 500 mil barriles por día. Estamos a mitad de camino, el objetivo de la industria es llegar al millón o millón y medio y para eso se va a necesitar mucha actividad e inversión, pero también va a haber mucha exportación”.

Es por eso que dentro del cronograma de las Conferencias en la AOG, en el panel: “¿Cuántas divisas genera y generará la Industria Hidrocarburífera para la Argentina?” se presentará el estudio que realizaron acerca de cómo impacta el ingreso de divisas al BCRA, “Esto no se había hecho antes y es importante para conocer, dentro la cadena de valor, cómo impacta y cómo nos va a impactar a todos nosotros”, señaló López Anadón.