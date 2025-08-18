Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En menos de 24 horas, la terminal portuaria de Puerto Deseado recibió seis embarcaciones que descargaron más de 200 toneladas de langostino congelado. Entre ellas se destacan los buques ARGENOVA 23, con 93 toneladas, junto a ARGENOVA 1, 2, 4, 6 ARGENOVA y EMPESUR 6 y 7. Cada operación se concretó con mano de obra local, generando un importante movimiento económico en la localidad.

“Es algo que nos da mucha felicidad, porque comenzamos a ver el esfuerzo de la provincia en estos hechos concretos. Lograr la zona secundaria aduanera, los convenios con los trabajadores, los beneficios para las empresas a nivel portuario, todo esto se resume en este trabajo mancomunado que hace que hoy tengamos estos resultados en Puerto Deseado“, manifestó la titular de la cartera Productiva, Nadia Ricci.

Asimismo, la secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Selsa Hernández señaló que “la reactivación del puerto confirma la decisión política de nuestro gobernador Claudio Vidal de trabajar para fortalecer la producción pesquera y conseguir que los barcos sigan operando en las localidades costeras”.

Vale recordar que en Puerto Deseado se logró la habilitación provisoria de un sitio secundario de aduana, destinado a abaratar costos para quienes trabajan la merluza y a ampliar la operatoria con cajoneros que descargan también langostino fresco.

“Hoy tenemos una gran alegría porque estos barcos están trabajando a pleno, algo que hacía mucho tiempo no se veía”, señaló la funcionaria. La reactivación ya se refleja en el movimiento del puerto, porque fortalece la cadena pesquera, al tiempo que generará empleo en las plantas de procesamiento y “devuelve dinamismo a una actividad indispensable para la economía de nuestras localidades costeras”.

Este repunte también se refleja en el crecimiento de la flota tangonera, que en pocos días pasó de 12 a 82 barcos operando en distintas subáreas. Los registros muestran rendimientos de 40 a 50 toneladas diarias por embarcación, con ejemplares de gran tamaño, lo que refuerza la calidad de las capturas y abre buenas perspectivas para la temporada.

“Para nosotros es un paso fundamental que después de tantas gestiones podamos volver a ver este movimiento en el muelle. Esperamos que la temporada sea fructífera para todos, porque la pesca mueve gran parte de la economía de nuestras localidades costeras”, finalizó Hernández.