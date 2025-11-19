Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados resolvió absolver a Fernando Basanta de todos los cargos en el juicio político que cuestionaba su designación como vocal del Tribunal Superior de Justicia durante la gestión de Alicia Kirchner. La decisión incluye su reintegro pleno de haberes y el archivo definitivo de la causa, poniendo fin a un proceso que mantuvo en vilo tanto al ámbito político como judicial de la provincia.

A pesar de la resolución, Sergio Macagno, abogado denunciante, criticó duramente la actuación de Basanta durante la audiencia. “Cuando el 14 de noviembre, el viernes pasado, expuso el doctor Basanta, durante ocho minutos se dirigió a mí de una forma que interpreto intimidante. Me descalificó en lo personal y profesional, diciendo que la denuncia era burda”, afirmó Macagno.

Fernando Basanta, el pasado lunes 3 de noviembre, en el marco del Juicio Político en su contra. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Críticas a la defensa y a la designación

Macagno cuestionó que ni la defensa ni Basanta respondieran sobre el cumplimiento del requisito constitucional de ejercer la abogacía durante seis años, condición indispensable para ocupar el cargo. “Eso el doctor Ruggero, su apoderado, no lo dijo porque no era verdad. El doctor Basanta tampoco lo dijo porque no era verdad”, remarcó.

El abogado denunciante también señaló que la situación refleja una crisis de confianza en la justicia de Santa Cruz, con implicancias a nivel nacional. “Toda la sociedad está cansada de que no haya confianza pública en la justicia”, enfatizó.

El funcionario municipal Gonzalo Chute dialogando con Alejandro Ruggero y Fernando Basanta. De fondo, Sergio Macagno, el abogado denunciante.

Posibles acciones futuras

A pesar de la absolución en la instancia política, Macagno adelantó que estudia nuevas acciones legales. Entre ellas, mencionó la posibilidad de denuncias penales y acciones civiles por calumnias e injurias durante la exposición de Basanta. Además, recordó que el tema de la designación del vocal podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el amparo presentado por la Asociación de Abogados de Río Gallegos.

“Si la Corte Suprema da lugar al amparo y considera nula la designación del doctor Basanta, todos los actos donde intervino podrían ser anulables”, explicó, advirtiendo sobre una posible crisis judicial en la provincia.

Fernando Basanta firma el veredicto de la Sala Juzgadora que lo eximió de culpas en el juicio político en su contra, ante la mirada de Diego Castro, secretario general de la Legislatura. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Reflexión sobre la justicia en Santa Cruz

Macagno cerró su mensaje resaltando la necesidad de transparencia y control en el poder judicial. “Creo que en la instancia del juicio político hay una manera de resolver los problemas de Santa Cruz sin exponernos nuevamente ante toda la Nación”, dijo, haciendo referencia a episodios judiciales que habían tenido amplia repercusión nacional.

El abogado denunciante dejó en claro que, pese a respetar el veredicto de la Sala Juzgadora, la situación no debe considerarse completamente cerrada mientras existan mecanismos legales pendientes que puedan revisar la legalidad de la designación de Basanta.

Tapa de La Opinion Austral del 16 de noviembre de 2025.