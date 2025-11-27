Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de SPSE Matías Cortijo evalúa la posibilidad de resolver el contrato con la empresa Rovella Carranza S.A. ante “graves incumplimientos” respecto a la obra de Interconexión El Pluma-Perito Moreno-Los Antiguos.

Según se hizo saber, la obra en cuestión se encuentra paralizada hace dos meses. Además, que se han constatado no solo falta de operadores en el lugar, sino retiro de maquinarias y herramientas.

También trascendió que la contratista habría exigido a SPSE pagos no acordados contractualmente, cuando la totalidad de los certificados de obra presentados han sido aprobados y derivados para su pago. Y las adecuaciones de precios peticionadas fueron revisadas y resueltas.

La obra contempla la instalación de una línea de 132 kV de 61,7 kilómetros.

Cabe destacar que la empresa Rovella fue multada por SPSE en el marco de la licitación pública por la demora en los plazos acordados contractualmente.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que la postura de la contratista “obedece más a una especulación en aras de conseguir el pago de gastos improductivos, que en cumplir con sus obligaciones y terminar la obra, que dará grandes beneficios a la provincia”.

Las obras en la planta El Pluma – Perito – Los Antiguos.

Por estas razones, “la resolución contractual por exclusiva responsabilidad de la contratista es un tema prioritario para el directorio”, informaron a este medio.

La obra contempla la instalación de una línea de 132 kV de 61,7 kilómetros, además de una estación transformadora que distribuirá la energía hacia Perito Moreno. También se construye una vinculación eléctrica de 33 kV en doble terna de 54,7 kilómetros, lo que garantizará la estabilidad del suministro en toda la región. La misma se considera clave en el desarrollo de esa región.