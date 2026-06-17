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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que desplegó un operativo de emergencia en el tras detectar una importante daño en la red de distribución de agua potable.

El inconveniente se localiza entre las calles Lorenzo y Félix Ríquez (Río Gallegos), operarios de la empresa constataron la rotura de una cañería troncal de 355 milímetros.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, las tareas de reparación se extenderán por un lapso aproximado de tres horas. El tiempo de ejecución responde a la complejidad de la maniobra, ya que los técnicos deben retirar la sección dañada y reemplazar un tramo completo de seis metros de la tubería de alta densidad.

A raíz de este incidente y las maniobras operativas en la red, la prestataria advirtió que se registrará baja presión o interrupciones totales en el suministro de agua en los barrios 56 Viviendas y Docente, además de los sectores residenciales aledaños.

Desde el organismo provincial solicitaron a la comunidad extremar el cuidado de los tanques de reserva domiciliarios y realizar un consumo estrictamente responsable del recurso hasta que se normalice el sistema.