Funcionarios del gobierno provincial asistieron a la Cámara de Diputados para respaldar la decisión del Ejecutivo provincial y del oficialismo en la Legislatura. La ministra secretaria general de la Gobernación, Cecilia Borselli, señaló a La Opinión Austral que gran parte de los presentes son cargos políticos del gobierno provincial, junto a militantes y funcionarios de diferentes organismos.

“Es importante apoyar esta modificación. Para más transparencia, más manos, más opiniones, ¿no?”, dijo la funcionaria y explicó que la convocatoria busca avanzar con la designación de los cuatro pliegos de jueces y resolver lo que calificó como “falla judicial” en el sistema.

La ministra añadió que el respaldo es también una forma de mostrar unidad y compromiso con los compañeros. “Estoy trabajando en esto y estamos apoyando a nuestros compañeros. La verdad que hay que estar presentes para demostrarles que realmente es algo que favorece a todos los santacruceños”, afirmó.

Sobre la postura de la oposición, que hasta el momento no participó de la sesión extraordinaria secreta, Borselli se limitó a señalar: “No tengo opinión por eso, ahora.”

La sesión, convocada por la presidencia de la Legislatura, se produce en medio de un conflicto judicial: un amparo del gremio de judiciales y una medida cautelar del juez Marcelo Bersanelli podrían influir en la participación de los diputados de la oposición. Según el oficialismo, avanzar con estos nombramientos es un paso fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema judicial provincial.