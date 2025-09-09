Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hijo del escritor, periodista e historiador, Osvaldo Bayer volvió a salir al cruce de las novedades sobre la escultura que fue vandalizada meses atrás cuando una máquina retroexcavadora de Vialidad Nacional destruyó el monumento que estaba emplazado en la ruta nacional N°3 a pocos metros del puesto de Güer Aike.

Esteban Bayer, a través de una publicación en redes sociales, se quejó por el nuevo emplazamiento de la escultura realizada por el artista Miguel Jerónimo Villalba, que está siendo ubicada en una de las paredes del Complejo Cultural Santa Cruz, en el espacio de la Memoria, sin que se haya consultado a la familia del historiador.

La escultura está siendo colocada en el espacio dedicado a la Memoria en una de las paredes del Complejo Cultural Santa Cruz. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Todavía están presenten las dolorosas y violentas imágenes de la destrucción hace poco meses del monumento a Osvaldo Bayer instalado sobre la ruta 3, en la entrada a Río Gallegos. Cuando un funcionario del gobierno mileísta (Paulo Croppi) ordenó, el 25 de marzo pasado, poner en marcha una retroexcavadora para partirle la cabeza al escritor e historiador de la Patagonia Rebelde, destruyendo el monumento”, indicó Esteban Bayer.

El día que destruyeron el monumento a Osvaldo Bayer con una retroexcavadora de Vialidad Nacional.

Asimismo, afirmó: “La condena de ese aberrante hecho de violencia hacia una obra artística de valor histórico fue casi unánime, gestándose desde entonces y hasta ahora una inmensa ola de solidaridad con los familiares de Bayer y el autor de la obra, Miguel Jerónimo Villalba” y sostuvo: “En estos días estamos viviendo una nueva agresión a la memoria de Bayer”.

Sobre este punto, enfatizó: “En una decisión inconsulta con los familiares de Bayer y el autor de la obra artística”, el Gobierno Provincial de Santa Cruz, “dispuso colocar los restos del monumento destruido contra una pared de la Casa de la Cultura de Santa Cruz, para querer aparentar que se reconstruyó el monumento”.

Esteban Bayer: “Se están dando pasos legales para detener esta nueva agresión a la memoria de Bayer”. (Foto: La Opinión Austral).

“Nosotros como hijos de Osvaldo Bayer y el autor de la obra rechazamos tajantemente esta decisión del gobierno provincial, con la que rompe su palabra dada en abril pasado, de buscar una solución de común acuerdo con los familiares y el artista sobre el destino y carácter que iba a tener el nuevo monumento a Bayer”, manifestó más adelante.

“Rechazamos el proceder autoritario del gobierno provincial, nos oponemos al lugar aparentemente escogido y condenamos la forma de pretender darle carácter de monumento a una estructura destruida”, dijo Esteban Bayer, quien exigió “la paralización inmediata de la pretendida instalación y la devolución de los restos del monumento a los familiares y al artista”.

Finalmente, adelantó que se están dando pasos legales para “detener esta nueva agresión a la memoria de Bayer”. Por otra parte, celebró la apertura formal por parte del juzgado federal de Río Gallegos de la imputación por el delito de daño agravado contra el responsable de la destrucción del monumento, “decisión tomada hace pocos días para que ese acto de violencia no quede impune. Se hará justicia. Al final, siempre se impondrá la ética”.