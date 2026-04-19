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El Gobierno, a través del Consejo Provincial de Educación, informó que afrontará los gastos que demande el traslado de la aeronave Cessna 206, entre otras acciones necesarias para garantizar su incorporación al sistema educativo técnico provincial. Fue después que La Opinión Austral informara que estudiantes de la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea” de Río Gallegos habían recibido como donación un avión Cessna 206 que había sido recuperado en el marco de un operativo antinarcóticos en la provincia de Santa Fe, y que habían empezado una colecta para poder traerlo a la provincia.

Al respecto, la directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz, informó que desde el CPE se encuentran en pleno desarrollo las gestiones administrativas y logísticas destinadas a garantizar el traslado de la aeronave. Es importante destacar que el CPE recibirá a través de la Escuela Industrial N° 6 , el bien en carácter de depositario. El traslado de la aeronave, matrícula CP-3487, se realizará desde Santa Fe, en cumplimiento del fallo judicial que dispuso su entrega con fines educativos. En ese sentido, Ortiz destacó que el proceso administrativo se realiza desde el organismo educativo provincial y remarcó que el Gobierno de la Provincia asumirá los costos que demande el traslado del avión, garantizando así su incorporación al sistema de formación técnica.

Las y los estudiantes del Indu 6 habían comenzado una colecta para poder traer el avión a Río Gallegos.

Asimismo, se informó que la política pública del gobernador Claudio Vidal orientada a fortalecer la educación técnica y la formación profesional, brindando a los estudiantes herramientas concretas para su desarrollo e inserción laboral se amplía con estos recursos que generan otras posibilidades en los procesos de enseñanza. Cabe recordar que la Justicia Federal dispuso la entrega de la aeronave para su utilización en prácticas profesionalizantes de los alumnos, bajo la figura de depositario judicial designado a la institución educativa.

La historia

Este domingo, La Opinión Austral había dado a conocer que los estudiantes del “Indu N° 6″ “X Brigada Aérea” que recibieron como donación el avión Cessna 206, para concretar su llegada lanzaron una colecta solidaria con el objetivo de financiar el traslado terrestre de la aeronave. A través de redes sociales, los alumnos habían difundido un emotivo video. “Un avión que nos va a permitir formarnos como técnicos aeronáuticos, con una alta capacitación y prácticas reales para el mercado laboral”, expresaron. En ese mismo mensaje agregaron: “Junto a nuestros padres, queremos traerlo“. Ante la respuesta estatal, la colecta quedó desactivada.

El tema, tapa de La Opinión Austral del domingo.

Según pudo saber este medio, Santa Cruz cuenta con la única tecnicatura en aeronáutica del país que no posee aviones propios, una condición clave para mejorar la calificación de un mecánico aeronáutico ante la ANAC. En ese contexto, la llegada de esta aeronave representa una herramienta fundamental para la capacitación práctica de los estudiantes. El Cessna será utilizado para prácticas reales de formación técnica aeronáutica. Actualmente, se encuentra en Rafaela, desde donde deberá ser trasladada por vía terrestre hasta Río Gallegos.

De dónde viene

La historia de la avioneta se remonta a noviembre de 2025, cuando fue hallada abandonada en el norte de Santa Fe. El 21 de ese mes, un trabajador rural encontró la aeronave en un campo de trigo en Curupaytí, en el departamento San Cristóbal. No había tripulantes en el lugar. Tras la denuncia, intervino personal policial y de Gendarmería Nacional. Detrás de un monte, los efectivos localizaron la avioneta con bandera boliviana. El hallazgo fue informado al fiscal de Ceres, Emiliano Odriozola, quien dispuso medidas iniciales antes de derivar la causa a la Justicia Federal de Rafaela.

La aeronave Cessna Serie 200, matrícula CP-3487.

Peritajes realizados con perros detectores confirmaron la presencia de rastros de cocaína en la cabina. Según las hipótesis investigativas, la aeronave habría realizado un aterrizaje clandestino para descargar estupefacientes antes de ser abandonada, posiblemente por fallas mecánicas o falta de combustible. Ahora servirá para fines educativos.