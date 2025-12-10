Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado 13 de diciembre el Frente Sindical compuesto por los gremios estatales ADOSAC, municipales de Río Gallegos, Viales, trabajadores Judiciales provinciales, entre otros, convocaron a un Plenario para discutir un plan de acción en “defensa del salario, de la jubilación, de la Caja de Servicios Sociales, los puestos de trabajo y los derechos laborales”.

El primero en tomar la palabra fue César Alegre, secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), quien informó que el cónclave se realizará en el SOEM (Kirchner 355). Asimismo, invitó a los colegas de otros sindicatos a participar.

“Es muy importante que estemos todos presentes, se viene una reforma laboral también muy importante que tenemos que trabajar, entender y empezar a debatirlo entre todos y todas”, afirmó el secretario general de los Judiciales Provinciales, Franco Mascheroni.

“Hace poco también salió el presupuesto provincial, el cual nosotros también vamos a estar discutiendo en este tiempo que se viene, porque viene un año de ajuste también para la provincia de Santa Cruz y dentro del Poder Judicial ya hay ajuste, el año pasado un ajuste del 38%, este año se nos vino un ajuste del 32%, entonces esto nosotros no lo vamos a dejar pasar, lo vamos a discutir”, anticipó.

Mascheroni, afirmó: “Queremos invitar a todos los trabajadores, es importante que el resto del sindicalismo que participe en la sede de SOEM el día sábado 13 a las 15 horas para hablar de muchas cosas: salario, educación, salud, que es un tema que hoy a los santacruceños nos está tocando muy de adentro”, dijo.

Luego, recordaron que en diciembre de 2011 “entre gallos y medianoche se intentó una reforma previsional para la regulación de nuestra Caja de Previsión Social que con los trabajadores en la calle, logramos ganar tiempo. Este tiempo creo que es hasta ahora; se puede venir tanto como la reforma laboral, como la reforma previsional”, indicaron. “Ya que el gobierno dice que no tiene los recursos para mantener la Caja, que los municipios le deben el dinero y todas esas cosas, bueno, que vea del lado de las petroleras, de las mineras, esos son los que nos tienen que garantizar los recursos de la provincia”, acotaron. Juan Manuel Valentín: “Nos encontramos ante una situación realmente muy complicada, sumamente compleja”. (Foto: José Silva / La Opinión Austral).

También tomó la palabra Juan Manuel Valentín, secretario general de la filial de Río Gallegos de ADOSAC. “Se pone una piedra fundamental para enfrentar un proceso ajuste muy fuerte” y agregó: “Nos encontramos ante una situación realmente muy complicada, sumamente compleja; venimos de un gobierno que nos prometió que iba a sacar los salarios de la línea de pobreza y que iba a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la provincia; se han cumplido dos años de gestión y eso no ha sucedido”. Pero “no es lo peor; uno podría decir: ‘bueno, a partir del año que viene empieza a mejorar la cosa’” y, sin embargo, “acaban de mandar un presupuesto que tiene un déficit de 350 mil millones de pesos”.

Es decir, “estamos frente a una situación realmente compleja, porque si depende del gobierno, tenemos que sacar dos conclusiones: número uno, no le está garantizando a los trabajadores que el año que viene salgan de la línea de pobreza ni que se mejoren sus condiciones laborales”. Y la segunda conclusión, “es que nos encontramos frente a un gobierno que ha demostrado una ineptitud total para llevar adelante un plan de gobierno que le permita a los trabajadores vivir en mejores condiciones“. Y agregó: “Se ha alineado a la política de un gobierno nacional que pretende que la crisis que se desenvuelve en el país y que se desenvuelve en esta provincia la paguen los laburantes; y nosotros no podemos permitir que eso siga sucediendo en una provincia que ha sido productora récord de oro y plata, que ha establecido la producción más alta del último período en oro y plata con una onza de oro que está tocando los 4200 dólares y se prevé que el año que viene llegue a los 5000”, sostuvo.