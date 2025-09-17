Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, resaltó en diálogo con LU14 Radio Provincia que, en apenas cinco meses, la compañía ya cuenta con maquinaria instalada, hectáreas sembradas, jóvenes capacitados, plantas en montaje y contratos firmados. Los avances abarcan agricultura, pesca, alimentos balanceados, avicultura y reactivación industrial, como parte de la estrategia para diversificar la matriz productiva y generar empleo genuino.

“En apenas cinco meses hemos logrado que lo que empezó como una idea del gobernador, hoy esté en marcha con maquinaria instalada, hectáreas sembradas, jóvenes capacitados en Rafaela, una planta en montaje y contratos firmados. Es la mejor prueba de que cuando se quiere, se puede”, subrayó Sívori.

Uno de los ejes más fuertes es la producción de alimentos balanceados para el ganado. La empresa impulsa la siembra de 400 hectáreas en Estancia Alice, el montaje de una planta en Río Gallegos y la instalación de peletizadoras en Gobernador Gregores y Los Antiguos. “Hoy nuestros ganaderos dependen del norte del país para alimentar su hacienda. Este cambio busca lograr insumos locales, más baratos y con impacto directo en la productividad”, señaló.

Sívori también destacó el modelo de trabajo conjunto con el sector privado, donde Santa Cruz Puede aporta maquinaria, asesoramiento y logística a productores que sumen tierras aptas. “Esto no es un subsidio. Es una inversión con reglas claras, donde todos ganamos”, aclaró.

En materia pesquera, remarcó la recuperación de la actividad en San Julián, gracias a la articulación con estibadores, operadores, barcos, planta, cooperativa y municipio. “Si el barco no entra al puerto, no trabajan los guincheros, ni los fileteros, ni la planta. O salimos todos o no sale nadie. Esa fue la consigna para recuperar una industria que se estaba apagando”, explicó.

Respecto de la planta avícola en Puerto Santa Cruz, aseguró que será clave para diversificar la producción local: “Es abrir una industria nueva, con sentido federal y visión de futuro”.

En cuanto al funcionamiento general de la empresa, aclaró: “Somos 61 personas trabajando en distintas unidades de negocio. No cobramos del Estado. Todos los sueldos se pagan con fondos propios. Facturamos, invertimos, damos empleo y producimos”.

Actualmente, Santa Cruz Puede amplió su objeto social y desarrolla más de una decena de líneas productivas: pesca, agricultura, ganadería, forestal, alimentación, logística, turismo y desarrollo territorial. “Queremos mostrarle a la gente que hay otra forma de hacer provincia. No desde el empleo público como única opción, sino desde el trabajo genuino, con inversión, con formación y con producción”, concluyó Sívori.